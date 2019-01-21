В Чувашии пьяный полицейский сбил двух женщин

В Следственном управлении СКР по Чувашии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, сбившего на автомобиле двух пожилых женщин. Одна из них погибла на месте.

По сообщению МВД по Чувашии, авария произошла вечером 19 января в городе Ядрине на улице Комсомольской. Недалеко от пешеходного перехода автомобиль Kia сбил женщин, которые шли по обочине дороги в попутном направлении, и скрылся с места ДТП.

В результате наезда на месте происшествия скончалась 79-летняя пенсионерка. Другую пострадавшую, 67-летнюю женщину, доставили в больницу. Позже выяснилось, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району. По предварительным данным, 41-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. В МВД по Чувашии уточнили, что по факту ДТП назначена служебная проверка. Сам полицейский отстранен от занимаемой должности и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.