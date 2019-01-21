В Нижнем Новгороде не умеющий плавать школьник спас утопающего

Нижегородский десятиклассник спас тонувшего на Мещерском озере мужчину. Об этом сообщила РИА Новости директор школы № 176 Нижнего Новгорода Ирина Овчинникова.

Инцидент произошел во время новогодних каникул. Школьник гулял возле водоема со своим приятелем - учащимся техникума. Кстати, сам подросток плавать не умеет.

Когда молодые люди увидели тонущего мужчину, то вызвали спасателей и "скорую помощь", а пока экстренные службы были в пути, ребята вытащили утопающего на берег с помощью веток.

Ирина Овчинникова рассказала, что их подопечный - скромный парень, он не задумываясь поспешил на помощь, потому что вокруг никого не было.