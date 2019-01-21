В Орске маршрутка сбила ребенка

В результате ДТП в городе Орск Оренбургской области восьмилетний мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга. Информацию об этом 19 января распространила пресс-служба регионального управления МВД.

Как говорится в сообщении, маршрутная "Газель" двигалась по улице Энтузиастов и напротив дома №4 сбила ребенка, который вышел на проезжую часть, чтобы пересечь улицу вне пешеходного перехода.

Уточняется, что школьник без сопровождения взрослых шел на занятия в спортивную секцию. По факту ДТП была инициирована проверка.