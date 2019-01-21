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21.01.2019 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орске маршрутка сбила ребенка

Текст: Виталий Ахмеров (Оренбург)

В результате ДТП в городе Орск Оренбургской области восьмилетний мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга. Информацию об этом 19 января распространила пресс-служба регионального управления МВД.

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Как говорится в сообщении, маршрутная "Газель" двигалась по улице Энтузиастов и напротив дома №4 сбила ребенка, который вышел на проезжую часть, чтобы пересечь улицу вне пешеходного перехода.

Уточняется, что школьник без сопровождения взрослых шел на занятия в спортивную секцию. По факту ДТП была инициирована проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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