В Прикамье СК проверит незаконную охоту чиновников

Информацию о том, что на территории Кочевского района Пермского края глава одного из поселений региона и бывший топ-менеджер энергетической компании вели незаконную охоту, проверит Следственный комитет.

Как пояснили РГ в СУ СК России по Пермскому краю, в ближайшее время будет произведена доследственная проверка информации о том, что охотники незаконно убили медведя и две рыси. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Ранее информацию о незаконной охоте в Кочевском районе края озвучили региональные СМИ, в распоряжении которых оказались фотографии VIP-охотников со своими трофеями.