МВД Саратова проверит сообщения об избиении ребенка из-за снеговика

В Саратове полицейские проверят сообщение о ребенке избитом из-за того, что он сломал снеговика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники правоохранительных органов проверят размещенное в соцсетях сообщение о том, что женщина ударила маленького ребенка.

В субботу пользователь сообщества Юбилейный Саратов разместил в соцсети видеозапись, на ней женщина подбегает к маленькому мальчику, который падает на снег, и, скорчившись, заходится в сильном плаче. Слышно, как женщина кричит: "А чего он ударил моего ребенка".

Очевидец происшедшего сообщает, что он стал свидетелем того, как женщина ударила восьмилетнего мальчика, игравшего с другими детьми из-за того, что тот сломал снеговика.

- Инспектора по делам несовершеннолетних устанавливают участников конфликта, разбираются в обстоятельствах случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.