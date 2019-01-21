Александр Бурков поддержал идею создать клуб "Лидеров России" в Омске

В Новосибирске состоялся полуфинал конкурса "Лидеры России", участниками которого стали и омичи. Чтобы объединить усилия и потенциал для поиска решений актуальных проблем Омской области, молодые управленцы намерены создать клуб. Глава региона поддерживает такую инициативу.

Конкурс "Лидеры России" - это новый государственный механизм, стимулирующий формирование профессионального кадрового резерва для управления регионами и страной.

- Безусловно, это социальный лифт, который, с одной стороны, заставляет молодежь развиваться, двигаться, заниматься самообразованием и самореализацией. С другой - это хороший шанс карьерного роста, как в сфере государственного управления, так и в бизнесе. Это важно не только для самой молодежи, но и, в перспективе, для развития страны, - считает губернатор Омской области Александр Бурков.

Конкурс "Лидеры России" - один из проектов автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", созданной указом президента России. Наставниками проекта стали федеральные министры, руководители госкорпораций, главы регионов, в том числе и Александр Бурков. Первая его встреча с полуфиналистами уже состоялась.

- Общаясь с главой региона, мы предложили объединиться, создать структуру, где могли бы все вместе обсуждать и искать пути решения актуальных для Омской области проблем. В частности, готовы подключиться к проработке механизмов поддержки молодежи. Это уникальный шанс - выработать общее правовое поле, способное помочь воплощению инициатив, максимально полезных государству, бизнесу, обществу, - считает один из полуфиналистов конкурса "Лидеры России", представитель Центра государственного заказа Алексей Заборовских.

Губернатор одобрил инициативу омской молодежи.

- Хорошая идея, - считает Александр Бурков. - Работая с командой, мы можем дальше масштабировать те решения и задачи, которые вы хотите реализовать. Я готов поддержать клуб лидеров или любой другой формат вашего объединения.

Справка

Всего в полуфинал конкурса "Лидеры России" вышли 244 сибиряка. 69 из них - представители Новосибирской области, 48 - Красноярского края, 32 - Томской области, 25 - Омской, 24 - Иркутской, 20 - Кемеровской области, 19 - Алтайского края. В списке - и представители Хакасии, Тывы, Республики Алтай. Результаты полуфинального этапа станут известны сегодня, 21 января. Победители конкурса получат государственный грант в размере одного миллиона рублей, который смогут потратить на дальнейшее образование.