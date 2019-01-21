Страшный случай произошел в эти выходные на одном из водоемов Красноярского края. Некий злоумышленник угнал автомобиль со спящим ребенком.

Случилось это несчастье под Красноярском. Как сообщили в МВД России, 34-летний житель Красноярска обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. По его словам, дело обстояло так. Он с женой и сыном приехал в поселок Солонцы на крещенские купания. Ребенка родители решили оставить в машине. В ней тепло, да и присмотреть за ним некому, пока родители принимают ванны. Но когда пара вернулась на место, ни машины, ни ребенка они не обнаружили. Вот тут-то они и вспомнили, что машина - источник повышенной опасности. И обратились в полицию.

Кстати, надо напомнить, что оставлять маленького ребенка в машине одного - всегда опасно. На жаре ребенок может задохнуться, в холоде - замерзнуть. Техника всегда живет своей жизнью: бывает, что-то сломалось, и автомобиль поехал по собственной воле.

Стоит напомнить и о том, что в любой припаркованный автомобиль может врезаться другой. И чем тогда родители будут оправдывать свою беспечность?

Ситуации с угонами происходят регулярно. И из-за халатного поведения родителей дети часто становятся жертвами угонщиков. Последствия могут быть непредсказуемыми.

Например, в 2016 году в Санкт-Петербурге у мужчины угнали автомобиль с 6-летним сыном. Причем угон произошел буквально на глазах водителя. Мужчина схватился за дверь машины, но злоумышленник оттолкнул его и уехал. Правда, потом угонщик заметил малыша, бросил машину и сбежал.

За оставление ребенка в опасности можно оказаться за решеткой на один год

В минувший год довольно остро обсуждалась тема эвакуации машин с детьми. В отличие от угона действия эвакуаторщиков носят легальный характер. Выполняя свои трудовые обязанности, сотрудники службы могут не заметить ребенка. Так было и во Владивостоке в декабре 2018 года. Полугодовалого малыша не увидели из-за тонированных окон и увезли автомобиль на штрафстоянку. Эвакуаторщики обязаны убедиться в том, что в салоне никого нет. Но они этого не сделали. Впрочем, ответственность с родителей в такой ситуации тоже не стоит снимать.

С правовой точки зрения нарушение заключается в несоблюдении правил перевозки детей. Согласно изменениям Правил дорожного движения 2017 года в салоне автомобиля нельзя оставлять ребенка младше семи лет без присмотра. При этом по Кодексу об административных правонарушениях подобное несоблюдение влечет предупреждение или штраф размером от 500 до трех тысяч рублей.

В зависимости от последствий наказание может оказаться и более суровым, чем просто штраф. За оставление ребенка в опасности по Уголовному кодексу можно получить крупный штраф или вовсе оказаться за решеткой на один год.

Впрочем, красноярского угонщика довольно быстро нашли. Как выяснило следствие, пока ребенок спал в машине, он проник в салон и угнал автомобиль. Позднее в отделении полиции мужчина пояснил, что бросил машину сразу после того, как увидел мальчика.

Через некоторое время 7-летний ребенок по телефону сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения. Сотрудники ГИБДД обнаружили машину в Советском районе Красноярска. Ребенок не пострадал. Сотрудники угрозыска поймали его по горячим следам. Личность установили. Ранее задержанный уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Пока только по угону автомобиля.