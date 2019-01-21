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21.01.2019 09:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Новосибирске самолет задержали на четыре часа из-за царапины

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Самолет авиакомпании "Победа" не смог вылететь из Новосибирска в Москву из-за неудачно п

Фото: www.kremlin.ru
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оданного трапа.

Рейс DР420 авиакомпании "Победа" должен был вылететь из Толмачево во Внуково в 07:20 утра по местному времени. Однако во время стыковки самолета и воздушного судна произошло повреждение лакокрасочного покрытия самолета - образовалась царапина размером семь сантиметров.

- Экипаж Boeing принял решение отложить вылет для дополнительного технического обследования, - сообщила "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. - В результате рейс был задержан на 4 часа. Пассажиры ожидали посадки в стерильной зоне аэропорта Толмачево.

После того, как обследование показало, что царапина не представляет угрозы для полета, самолет с пассажирами вылетел в Москву.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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