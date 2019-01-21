В Сибири и на Урале прошли полуфиналы конкурса "Лидеры России"

Подведены первые итоги окружных полуфиналов второго конкурса "Лидеры России". В выходные они прошли в Уральском и Сибирском федеральных округах, в понедельник подвели итоги.

Так, в Новосибирске до испытания, пройдя два этапа дистанционного тестирования, добрались 244 участника из десяти регионов. В финал прошли 29 сибиряков, в том числе шесть женщин. Лишь четверо - чиновники. Остальные работают в частном секторе, на крупных и малых предприятиях. Все они имеют опыт управленческой работы. В результате лидером стал Красноярский край, делегировавший в финал восемь человек. Примечательно, что одна из его представительниц, Кристина Волконицкая, работает в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Из 69 представителей Новосибирской области в финал прошли шестеро. По четыре представителя будут у Иркутской и Омской областей, три - у Кузбасса и по два - у Алтайского края и Томской области.

Конкурсанты, получившие самые высокие баллы, должны реализовать социальный проект

- Обидно за родной регион, - рассказал "РГ" представитель Горно-Алтайска Айдар Мызин. - В прошлом году нас в полуфинале было трое, в этом - я один. А ведь заявки подали больше двухсот человек. Республика Алтай - регион дотационный, у нас немало проблем, в том числе в сфере образования. Наверное, этим и объясняется, что отборочный этап проходят единицы.

Второй полуфинал прошел в Екатеринбурге. Представители УрФО подали свыше 21 тысячи заявок. К участию были допущены 253 человека, причем среди них в этом году были и руководители из других государств.

- Надеюсь, что участники будут востребованы в регионах и городах, откуда они приехали, и смогут улучшить качество жизни России. Но прежде чем ставить амбициозные задачи, им необходимо ответить себе на главный вопрос: зачем мне это нужно? - отметил Николай Цуканов, полномочный представитель президента России в УрФО.

Участники конкурса прошли дистанционное тестирование - это широкий круг вопросов по истории, географии, математике. В полуфинале же надо было продемонстрировать умение работать в команде. Задания были приближены к реальности.

Новшеством стало задание "Сердце лидера". Конкурсанты, получившие самые высокие баллы, должны реализовать социальный проект. Он является допуском к финалу.

- В этом году многие участники не бросались сразу в бой, а предлагали коллегам в команде принципы взаимодействия и принятия решений, - сказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко. - Также мы создали группу резерва. Ее участники смогут выйти в финал, если кто-то из первой группы откажется выступать, и их соцпроект войдет в число лучших.

Лидер должен быть полезным обществу - это одно из условий выхода в финал. Презентовать социальные проекты необходимо до 21 февраля.

- Мы с командой запускаем приложение "Наши сердца". Оно поможет волонтерам уделять больше внимания тем, кому требуется помощь: людям с ограниченными возможностями и пенсионерам, - говорит участница из Новосибирска Наталья Игонина. - Приложение аккумулирует набор мероприятий, к которым может присоединиться пользователь.

По наблюдениям самих участников, в этом году конкурс "повзрослел": пришли люди с опытом работы. Средний возраст "лидеров" приблизился к сорока годам. Финалисты получат грант в размере одного миллиона рублей на образовательную программу, а победители - еще и наставников из лучших управленцев страны. Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" и руководитель конкурса Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс набирает обороты, все больше участников по стране вовлекаются в социально значимые проекты.

По словам одного из наставников конкурса, ректора РАНХиГС Владимира Мау, "Лидеры России" - это еще и возможность для работодателей преодолеть дефицит квалифицированных кадров.