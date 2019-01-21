В Сибири и на Урале прошли полуфиналы конкурса "Лидеры России"

Новости

Умер партнер Бельмондо и Делона, французский актер Франсуа Перро 21:33
Киев лишился мест в комитете ПАСЕ, который отменит санкции к делегации РФ 21:16
Опубликовано видео пожара на судах в Керченском проливе 21:14
Череповчанин устроил забег до Петербурга ради участия в марафоне 21:10
Открыты прямые авиарейсы из Астрахани в Сочи и Ростов 20:34
Blablacar будет идентифицировать пользователей по документам 20:33
В Керченском проливе при пожаре на судах погибли 10 моряков 20:28
Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех 20:17
Выкатившийся с ВПП Boeing 737 "Аэрофлота" уже находится на стоянке 20:16
Новак допустил продление контракта на транзит газа через Украину 20:09
В Керченском проливе при пожаре на судах погибли два человека 20:07
В Суворовском музее откроется выставка к 75-летию снятия блокады 20:06
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево 19:54
"Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль" сообщили об объединении 19:35
В Карелии решили закрыть старшие классы в отдаленной сельской школе 19:34
В Керченском проливе загорелись два судна 19:28
Смольный заявил о расторжении контрактов с "Метростроем" 19:22
Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро 19:13
Geely назвала дату продаж обновленного кроссовера Emgrand X7 19:11
Вышел трейлер второго сезона "Американских богов" 19:10
Захарова и Чубайс продолжили словесную перепалку 18:55
МИД РФ: Москва готова ответить на санкции ЕС за "инцидент в Солсбери" 18:53
"Стекло" Шьямалана возглавило российский прокат 18:52
Ученые: Морские рыбы научились жить без кислорода 18:36
В Индии из-под земли "вышли" терракотовые боги 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
21.01.2019 20:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лифт для талантов

В Сибири и на Урале прошли полуфиналы конкурса "Лидеры России"
Текст: Никита Зайков (Новосибирск) , Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Подведены первые итоги окружных полуфиналов второго конкурса "Лидеры России". В выходные они прошли в Уральском и Сибирском федеральных округах, в понедельник подвели итоги.
В Екатеринбурге в полуфинале конкурса участвовали 253 человека. Фото: Татьяна Андреева В Екатеринбурге в полуфинале конкурса участвовали 253 человека. Фото: Татьяна Андреева
В Екатеринбурге в полуфинале конкурса участвовали 253 человека. Фото: Татьяна Андреева

Так, в Новосибирске до испытания, пройдя два этапа дистанционного тестирования, добрались 244 участника из десяти регионов. В финал прошли 29 сибиряков, в том числе шесть женщин. Лишь четверо - чиновники. Остальные работают в частном секторе, на крупных и малых предприятиях. Все они имеют опыт управленческой работы. В результате лидером стал Красноярский край, делегировавший в финал восемь человек. Примечательно, что одна из его представительниц, Кристина Волконицкая, работает в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Из 69 представителей Новосибирской области в финал прошли шестеро. По четыре представителя будут у Иркутской и Омской областей, три - у Кузбасса и по два - у Алтайского края и Томской области.

Конкурсанты, получившие самые высокие баллы, должны реализовать социальный проект

- Обидно за родной регион, - рассказал "РГ" представитель Горно-Алтайска Айдар Мызин. - В прошлом году нас в полуфинале было трое, в этом - я один. А ведь заявки подали больше двухсот человек. Республика Алтай - регион дотационный, у нас немало проблем, в том числе в сфере образования. Наверное, этим и объясняется, что отборочный этап проходят единицы.

Второй полуфинал прошел в Екатеринбурге. Представители УрФО подали свыше 21 тысячи заявок. К участию были допущены 253 человека, причем среди них в этом году были и руководители из других государств.

- Надеюсь, что участники будут востребованы в регионах и городах, откуда они приехали, и смогут улучшить качество жизни России. Но прежде чем ставить амбициозные задачи, им необходимо ответить себе на главный вопрос: зачем мне это нужно? - отметил Николай Цуканов, полномочный представитель президента России в УрФО.

Участники конкурса прошли дистанционное тестирование - это широкий круг вопросов по истории, географии, математике. В полуфинале же надо было продемонстрировать умение работать в команде. Задания были приближены к реальности.

Фото: Сергей Мельников/РГ
Александр Бурков поддержал идею создать клуб "Лидеров России" в Омске

Новшеством стало задание "Сердце лидера". Конкурсанты, получившие самые высокие баллы, должны реализовать социальный проект. Он является допуском к финалу.

- В этом году многие участники не бросались сразу в бой, а предлагали коллегам в команде принципы взаимодействия и принятия решений, - сказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко. - Также мы создали группу резерва. Ее участники смогут выйти в финал, если кто-то из первой группы откажется выступать, и их соцпроект войдет в число лучших.

Лидер должен быть полезным обществу - это одно из условий выхода в финал. Презентовать социальные проекты необходимо до 21 февраля.

- Мы с командой запускаем приложение "Наши сердца". Оно поможет волонтерам уделять больше внимания тем, кому требуется помощь: людям с ограниченными возможностями и пенсионерам, - говорит участница из Новосибирска Наталья Игонина. - Приложение аккумулирует набор мероприятий, к которым может присоединиться пользователь.

По наблюдениям самих участников, в этом году конкурс "повзрослел": пришли люди с опытом работы. Средний возраст "лидеров" приблизился к сорока годам. Финалисты получат грант в размере одного миллиона рублей на образовательную программу, а победители - еще и наставников из лучших управленцев страны. Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" и руководитель конкурса Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс набирает обороты, все больше участников по стране вовлекаются в социально значимые проекты.

По словам одного из наставников конкурса, ректора РАНХиГС Владимира Мау, "Лидеры России" - это еще и возможность для работодателей преодолеть дефицит квалифицированных кадров.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Цена переобучения одного "предпенсионера" выросла на 20 тысяч рублей
Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit
WhatsApp ввел новые жесткие ограничения
"Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль" сообщили об объединении
ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов