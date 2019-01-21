В Томске создали виртуальную систему обучения безопасности при ЧП

В Томске разработали платформу, которая обучит безопасности жизнедеятельности при помощи виртуальной реальности.

Как рассказали в пресс-службе ТГУ, преподаватели, используя инструментарий новой платформы, смогут создавать модули, максимально приближенные к реальным условиям и обстановке. Как отметил доцент факультета исторических и политических наук ТГУ, создатель онлайн-курса "История и технологии выживания" Николай Сайнаков, первым опробовав обучающую систему, для этого вовсе не обязательно разбираться в тонкостях программирования и виртуальной реальности.

- Задача преподавателя одновременно простая и сложная, - подчеркнул он. - С одной стороны, ты играешь в виртуальный конструктор, собирая из разных деталей сценарий учебной работы, продумываешь алгоритмы действий. С другой стороны, необходимо осваивать и возможности самой платформы, удобство инструментария, интуитивность интерфейса, выстраивать некую логику развития своего проекта.

В наборе виртуальных инструментов на данный момент около ста различных моделей: огнетушители, ящики с песком, гидранты, предметы мебели и интерьера - все это позволяет воссоздать пространство с особенностями его противопожарной системы. Собственно пилотный модуль показывает процесс тренировки действий при пожаре в офисном здании.

Благодаря открытой библиотеке модулей, в дальнейшем любой энтузиаст сможет пополнить их набор. Для использования системы достаточно обычного компьютера или планшета, однако наиболее полно возможности платформы раскрываются при использовании шлема виртуальной реальности. Тестовый запуск в образовательной среде пройдет этой весной.