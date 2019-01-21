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21.01.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье супруги погибли от отравления газом

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае следователи выяснят обстоятельства смерти двух человек, отравившихся угарным газом.

В Дагестане пять человек отравились угарным газом

По данным краевого управления СК РФ, трагедия произошла в многоквартирном доме хутора Садового Минераловодского городского округа. По предварительной версии, семья использовала в квартире газовое оборудование, нарушая правила его эксплуатации. Днем 20 января от скопившегося в жилом помещении угарного газа погибли проживавшие там супруги. Также пострадали двое детей 8 и 17 лет. Они госпитализированы в больницу.

Как сообщают в краевом управлении МЧС России, причиной инцидента стала самовольно установленная в ванной комнате газовая колонка.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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