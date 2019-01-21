Калининградца задержали за кражу игрового аккаунта

Калининградские полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в киберпреступлении.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с заявлением о похищении игрового аккаунта в отдел по Ленинградскому району Калининграда обратился житель Омска.

Потерпевший рассказал, что приобрел адрес электронной почты с зарегистрированными на нем интернет-играми. Но, когда он попытался через месяц зайти в электронный почтовый ящик, выяснилось, что пароль изменен. Свой ущерб омич оценил в 9 тысяч рублей.

Проверкой заявления занимались сотрудники уголовного розыска совместно со специалистами отдела "К". Они установили, что к краже игрового аккаунта причастен его бывший владелец.

Продав свой электронный почтовый ящик, 27-летний мужчина восстановил контроль над электронной почтой и зарегистрированными в ней интернет-играми при помощи ключевых слов, а затем поменял пароль. В полиции квалифицировали это по статье УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование компьютерной информации". Возбуждено уголовное дело.