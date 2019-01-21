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21.01.2019 20:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Убрали дамоклов меч

КС уточнил порядок возмещения судебных расходов
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Конституционный суд РФ уточнил условия, при которых проигравшая сторона возмещает издержки победителю в рамках административного судопроизводства. Проверка статьи 112 КАС РФ была по заявлению градозащитников из Санкт-Петербурга.

Конфликт между инициативной группой "Спасем Александрино" и городским комитетом по градостроительству и архитектуре возник в ходе реализации программы Смольного по реновации "хрущевок". Предполагалось, что компания-застройщик "Воин-В" построит в Кировском районе новое жилье и переселит туда обитателей Ульянки. Однако, по мнению градозащитников, под видом реновации рядом с усадебным комплексом XIX века фактически ведется уплотнительная застройка. Поэтому они обжаловали в суде распоряжения комитета об утверждении градостроительных планов. Куйбышевский райсуд пригласил строителей к участию в процессе в качестве третьей стороны, а когда Смольный выиграл суд, "Воин-В" предъявил градозащитникам встречный иск о возмещении судебных расходов в размере 90 тысяч рублей. Основание - им пришлось оплачивать услуги юристов для участия в этом процессе.

Проигравшим не может автоматически присуждаться обязанность возместить все судебные расходы

Иск компании-застройщика суд общей юрисдикции удовлетворил частично - Наталья Баланюк, Николай Лаврентьев, Илья Попов и Владимир Чернышев, которые представляли интересы группы "Спасем Александрино" в суде, обязаны заплатить по 10 тысяч рублей каждый. Однако ответчики по данному иску полагают, что такой подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом. В споре с государством гражданин по определению слабая сторона, и обязанность возместить расходы в случае проигрыша фактически обязывает гражданина просчитывать финансовые последствия своей тяжбы с государством. Кроме того, "разумные пределы", указанные в статье 112 КАС, у всех разные - в зависимости от финансового положения.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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КС, изучив обстоятельства дела, принял эти доводы во внимание. Сама по себе статья о возмещении расходов на оплату услуг представителя не противоречит Конституции, гласит официальное постановление, однако ей дано исчерпывающее конституционно-правовое толкование. При этом, указал судья-докладчик по данному делу Николай Бондарь, "постановление вынесено в интересах заявителей". По сути оно убирает "дамоклов меч", угрожающий гражданину в споре с органами власти.

- Конституционной эту норму делает истолкование, - пояснил Николай Бондарь. - КС постановил, что проигравшей стороне не может автоматически присуждаться обязанность возместить все судебные расходы, суд может принять такое решение при определенных условиях.

Заинтересованное лицо, участвовавшее в административном деле об оспаривании решений органа власти на стороне административного ответчика, может претендовать на возмещение расходов, но в том случае, если его "фактическое процессуальное поведение" способствовало принятию судебного акта. КС указал и важный критерий разумности расходов: они должны быть необходимыми (вынужденными), носить обоснованный характер и не могут быть обусловлены "исключительно целью воспрепятствовать деятельности административного истца по защите прав, свобод и законных интересов". Дело заявителей подлежит пересмотру.

Власть Право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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