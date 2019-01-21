На Вологодчине подозреваемый в убийстве ранил сотрудника полиции

В Шекснинском районе Вологодской области 20 января 41-летний местный житель, подозреваемый в убийстве бывшей жены, выстрелил из ружья в полицейского. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением в шею. Стрелявший покончил с собой, сообщила пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.

Накануне этих событий на дороге в сельской местности было обнаружено тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Подозрение в убийстве пало на бывшего супруга погибшей.

Участковый нашел его машину в одной из деревень в 20 километрах от места происшествия. Подозреваемый находился поблизости. Увидев полицейских, он бросился к своему автомобилю, взял ружье и начал стрелять.

Следователи СКР нашли в его доме следы крови и одежду убитой женщины. Кровь был обнаружена и в багажнике автомобиля подозреваемого. По данным следствия, он убил бывшую жену в доме, а затем вывез тело на дорогу. Экспертизы позволят восстановить всю картину преступления.