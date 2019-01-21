Власти Петербурга готовятся к переводу школ на семидневную работу. По воскресеньям в учебных заведениях начнут работать кружки и секции, их посещение будет сугубо добровольным.

- Данная инициатива в первую очередь рассчитана на кварталы новостроек, что вполне логично. Сейчас застройщики возводят детские сады и школы, но нужно понимать, что другие объекты социальной инфраструктуры, например, подростковые клубы, они строить не обязаны. Соответственно, для жителей новых кварталов школа становится главным центром притяжения, в шаговой доступности - это единственное учреждение науки, культуры, спорта. В современных школах часто есть бассейны, спортивные залы, отвечающие всем требованиям времени и естественно, что эта инфраструктура не должна простаивать в выходные, особенно если на нее есть социальный запрос, - говорит

Константин Тхостов, председатель регионального отделения Всероссийского педагогического собрания.

Сам Тхостов работает директором в петербургском лицее N 369. Когда в Северной столице похолодало, администрация школы залила на территории каток, доступ туда был открыт все зимние каникулы, а сейчас дети приходят на каток с коньками по воскресеньям.

- Таких примеров много в петербургских школах, сейчас все это оформляется на бумаге и это очень важно, - говорит Тхостов. - Если в школе будут работать кружки, то, соответственно, директор должен решить вопрос с нагрузкой педагогических работников и их оплатой труда, главное, чтобы на такие занятия был общественный запрос.

- В Петербурге уже много кружков и секций работают по воскресеньям. Но большинство родителей все же предпочитают сами провести единственный выходной день с детьми. Поэтому данная инициатива, конечно, будет востребованной, но также очевидно, что массово дети в школу по воскресеньям ходить не будут, - считает Александр Низов, учредитель регионального отделения Российского движения школьников.

По воскресеньям в учебных заведениях начнут работать кружки и секции. Их посещение будет добровольным

Председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов к идеи семидневки относится с настороженностью.

- Сейчас родители и так мало общаются с детьми. К слову, и значительная часть учреждений дополнительного образования работает в основном по будням в послеобеденное время, чтобы дети приходили туда после занятий, - говорит Михаил Богданов.

А вот жительница поселка Шушары Евгения Алексеева перспективой воскресных занятий ничуть не смущена. Ее сын учится в школе N 93, одной из крупнейших в Пушкинском районе. А сама Евгения работает в магазине с графиком два через два, поэтому выходные у нее плавающие. Шушары отдалены как от центральных районов Петербурга, так и от ближайшего города Пушкина, возить сына на кружок вдалеке от дома у женщины не получается, отпускать его одного боится. Петербурженка говорит, что ей, как и другим родителям, которые трудятся по скользящему графику, кружки по воскресеньям были бы удобны.

Тем не менее, как сообщили "РГ" в комитете по образованию Петербурга, точный алгоритм, как именно будут работать школы по воскресеньям, пока не определен. Также пока обсуждается, какие конкретно учебные заведения попадут под нововведения и какие секции там откроются.