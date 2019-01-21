Ученые назвали главную демографическую проблему России

Группа научных сотрудников института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН исследует возможности и резервы для увеличения продолжительности жизни россиян до возраста "80+".

По словам руководителя научной группы, заместителя директора института Ларисы Поповой, которая уже более 25 лет занимается демографическими исследованиям, проблема смертности для России сегодня актуальнее, чем рождаемости. Если по последнему показателю РФ стоит в одном ряду с промышленно развитыми странами, то по продолжительности не входит даже в первую сотню. Несмотря на то, что с 2004 года в стране наблюдается повышение продолжительности жизни, отставание от развитых стран - больше 10 лет.

Проведенные ранее исследования на северных территориях РФ показывают называют несколько причин.

-У нас очень большой поведенческий резерв для повышения продолжительности жизни. - говорит Лариса Попова. - Известно, что здоровье человека наполовину зависит от образа жизни, от желания жить долго, бережно относясь к своему здоровью. Также очень многое зависит от событий, происходящих в рамках различных поколений россиян. Каждое поколение переживает какие-то судьбоносные события, реформы.

Особенно это сказывается на людях, которые находятся в молодом возрасте, когда формируются стандарты демографического поведения. Например, в 90-е годы прошлого века шла алкоголизация населения, что привело к негативным последствиям. А с 2005 года началось серьезное наступление на алкоголизацию, появился нацпроект "Здоровье", пошла модернизация медицины, и есть вероятность, что у поколения, которое формировалось в эти годы, продолжительность жизни будет больше.

Еще один важный аспект, на который ученые планируют обратить внимание при исследовании - серьезная разница в продолжительности жизни между мужчиной и женщиной. Биологически обусловленная разница, связанная с особенностями женского организма - три-четыре года в пользу слабого пола. В развитых странах она вырастает до семи-восьми лет за счет различных программ, связанных со здоровьем женщины. Но большая, как в России, уже за счет образа жизни.

И это не только вредные привычки, которые больше присущи мужчинам. В пользу женщины работает разное отношение к стрессовой ситуации, разные модели ее преодоления. Мужчина все держит в себе, а женщины проговорили все с подругами, поплакали и - вперед. Кроме того, женщина в силу объективных причин чаще обращается в медучреждения, и больше шансов отследить начинающиеся заболевания. Мужчины обращаются к врачам только в самый последний момент. Мужские физически тяжелей и там риск для жизни, как правило, выше. В трудоспособном возрасте мужская смертность в разы выше, чем у женщин, и это сегодня главный демографический бич России.

При исследовании ученые будут изучать самые разные демографические факторы, в том числе связанные с социальным самочувствием общества. Хотя социальный оптимизм в России выше по сравнению с 90-ми, но его дальнейшему росту препятствует очень сильное социальное расслоение.

Все это также будет изучаться. Как и местные резервы на опыте регионов-лидеров. Масштабная работа будет проходить ближайшие три года на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Ученые надеются, что результаты исследований будут проанализированы и учтены органами власти при принятии решений.