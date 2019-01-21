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21.01.2019 19:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Карелии решили закрыть старшие классы в отдаленной сельской школе

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Власти Карелии хотят реорганизовать сельскую школу в селе Ведлозеро. В учреждении решено закрыть 10 и 11 классы.

Фото: depositphotos
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Детей предлагают отправить в интернат за 50 километров от дома. Родители против подобной инициативы, сообщает ОТР. Первый заместитель министра образования Карелии Татьяна Васильева заявила, что вопрос будет обсуждаться с родительской общественностью. Окончательное же решение должны принять районные власти.

Всего в Ведлозерской школе обучается 125 детей.

Кстати, это не первая сельская школа, которая выступила против реорганизации. В минувшее воскресенье в старинном поморском селе Нюхча родители также выступили против закрытия школы, которую недавно капитально отремонтировали. После реакции местных жителей в региональном правительстве заявили, что среднее звено школы в Нюхче не закроют и в настоящий момент план оптимизации школ не утвержден.

Рассматривали этот вопрос и на последнем заседании правительства Карелии. Заместитель премьер-министра Лариса Подсадник сообщила, что сегодня в Карелии 207 школ, из них 111 - сельские. За последние шесть лет общее количество школьников увеличилось более чем на пять тысяч, а в селе уменьшилось на одну тысячу.

- Анализ демографической ситуации, результаты деятельности школ свидетельствуют о необходимости принятия ряда управленческих решений, - пояснила заместитель вице-премьера. - Есть школы где учится один ученик и пять дошкольников, а в штатном расписании - 11 единиц. Или где всего один выпускник 11 класса. Есть и другая проблема - кадровый голод. Например, в структурном подразделении Паданской школы - поселке Шалговаара один учитель преподает русский язык, литературу, физическую культуру, изобразительное искусство, музыку, технологию и информатику. Как результат, доля детей из сельских школ, поступающих на обучение по востребованным специальностям в учреждения профессионального образования, в среднем составляет лишь 30 процентов.

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