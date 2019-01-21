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21.01.2019 19:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В белом венчике из роз

В Санкт-Петербурге собрали редкие деревянные скульптуры по мотивам библейского сюжета
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
В петербургском Центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Христос в темнице". Она рассказывает о важном, но вместе с тем достаточно редком в православной иконографии сюжете - заточении Иисуса, после которого он, осмеянный и поруганный, взойдет на Голгофу. Образцы деревянной скульптуры, которую сегодня в храмах почти не встретить, предоставили 14 музеев со всей России.
Большинство резчиков по-разному представляли себе то, что чувствовал Иисус Христос перед Голгофой. Фото: Предоставлено ЦВЗ "Манеж" Большинство резчиков по-разному представляли себе то, что чувствовал Иисус Христос перед Голгофой. Фото: Предоставлено ЦВЗ "Манеж"
Большинство резчиков по-разному представляли себе то, что чувствовал Иисус Христос перед Голгофой. Фото: Предоставлено ЦВЗ "Манеж"

Символизмом выставка в "Манеже" буквально пропитана. Встречающее полотно-кулиса из трех частей - отсылка к той самой завесе, что по Евангелию разодралась надвое, за ней - разбросанные по экспозиции валуны, которых 12, самих резных скульптур в Петербург удалось привезти 33...

Фото: iStock
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Однако это, уверяют организаторы, не намеренно. Проект словно сам вел за собой. Начать хотя бы с того, что первой задумкой была выставка русской скульптуры в целом, но через какое-то время идея сузилась до русской деревянной скульптуры.

- А потом мы вдруг дошли до самой значимой и драматической темы, и все наши придумки стали постепенно сами собой осмысляться. Я всегда задавался вопросом, почему деревянные скульптуры сидящего в темнице Спасителя не прижились в храмах, нет места им и в музеях - они там смотрятся, как минимум, странно. А ведь один только жест Христа, эта ладошка у лица, очень многозначителен, - обращает внимание куратор выставки, ректор Петербургской академии художеств  Семен Михайловский.

Первые скульптуры "Спаса Полунощного" (таково второе название этих деревянных изваяний) стали появляться в России в XVII веке, при патриархе Никоне. Кстати, созданный им Воскресенский Новоиерусалимский монастырь в Московской области - одно из немногих мест, где эта скульптура по прошествии веков осталась на своем месте. Вырезали аналогичные вплоть до XIX века, но потом стали считать, что храмовая скульптура - это все-таки больше католическая традиция, пришедшая с Запада, а потому от нее отказались.

Интересно то, что практически все представленные на выставке образцы привезены из небольших региональных музеев. Это, например, Тотемское музейное объединение (Вологодская область), Березниковский историко-художественный музей имени Коновалова (Пермский край), Моршанский историко-художественный музей (Тамбовская область), Переславль-Залесский музей-заповедник (Ярославская область). В фонды они, как правило, были в разное время переданы из старинных церквей. Исследователи не исключают, что фигуры Христа в терновом венце сохранились только благодаря тому, что находились далеко от тогдашней "цензуры".

- К сожалению, мы имеем очень смутное представление о том, как бытовал образ Христа в темнице в церквях. Свидетельств единицы, как и самих сохранившихся темничек, - рассказывает Наталия Шередега, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи.

Действительно, каждая из фигур должна была иметь свой "футляр" - комнатку или некую клетку, куда прихожанин мог заглянуть и увидеть там томящегося Спасителя. На втором этаже "Манежа" получается понять, как это выглядело: одну из скульптур поместили в специальную деревянную кабинку с окошками. Она подлинная и представляет собой своеобразный центр решетчатого лабиринта, который предстоит пройти каждому гостю. Входя в него, он словно оказывается в темнице вместе с Христом.

Фото: Дом Гоголя.
Выставка "Отцы и дети. Продолжение" открылась в Доме Гоголя

Пространство первого этажа оформлено иначе: экспонаты с неоновыми нимбами - современный ход смотрится в нарочно затемненном помещении очень эффектно и, как ни странно, ничуть не чужеродно - разделены несколькими широкими лентами из войлока. На таком расстоянии замечаешь, что, несмотря на единый сюжет, каждый из экспонатов совсем не похож на другие. Да, одинакова поза (и то не всегда), но у одного Христа взгляд страдающий, у другого глаза закрыты в молитвенном обращении к Отцу, какие-то из них одеты в тунику, какие-то лишь в набедренную повязку, этот больше, этот меньше... Каждый резчик добавлял свои детали, но удивительна анатомическая точность - перед выставкой музейщики специально показали фигуры медикам, и те отметили правдоподобие передачи поз и физического состояния измученного человека.

Венчает экспозицию деревянное распятие, оно в отличие от сидящего Христа в православии прижилось. По бокам два круглолицых ангела - это экспонаты из знаменитой коллекции деревянной скульптуры Пермской художественной галереи. Здесь и древнее Евангелие, открытое все там же на строках Матфея: "И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись..."

Кстати, интерес к выставке проявили и зарубежные коллеги. По словам Семена Михайловского, после Петербурга, где выставка открыта до 10 февраля, она будет представлена в одном из соборов Италии.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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