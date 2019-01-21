В Петербурге в контейнере с бананами нашли 50 килограммов кокаина

В Петербурге на территории таможенного пункта железнодорожной станции Шушары сотрудники полиции нашли особо крупную партию наркотиков. 50 килограммов кокаина были спрятаны в контейнере с бананами.

Как сообщает МВД России, наркотическое вещество, равно как и бананы, привезли в Россию из Эквадора морским путем.

Кокаин был спрятан в рефрижераторном контейнере, в тайнике под обшивкой. Всего сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Северо-Западной транспортной полиции вместе с сотрудниками таможни нашли 47 брикетов с наркотическим веществом.

Полицейские возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются граждане, которые участвовали в доставке кокаина в Петербург.