В поликлиниках Петербурга людям с ВИЧ перестали выдавать лекарства

В отделениях хронических вирусных инфекций петербургских поликлиник пациентам с ВИЧ-инфекцией перестали выдавать лекарства, так называемую терапию, необходимую для поддержания на должном уровне иммунитета. Лекарства гражданам по-прежнему выдают бесплатно по рецептам, но для этого нужно обращаться в СПИД-центр.

Как сообщили "РГ" в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, новая схема была принята после проверки Контрольно-счетной палаты, которая обнаружила, что для отпуска препаратов через поликлиники не хватает нормативных оснований.

Таким образом, как рассказал "РГ" руководитель межрегиональной общественной организации "Позитивный диалог" Михаил Ступишин, сейчас пациенты должны вначале обратиться в отделение хронических вирусных инфекций, получить там рецепт на препарат, а затем поехать с ним в СПИД-центр.

- Новая система осложнит доступ к медицинской помощи, - считает Ступишин. - Людям придется вместо планового визита в поликлинику ездить в две инстанции, стоять в очередях.

В Комитете по здравоохранению Петербурга согласны с тем, что действовавшая схема была удобна пациентам и в ближайшее время в ведомстве планируют разрешить сложившуюся ситуацию. Первые совещания по проблеме доступности лекарственной терапии для ВИЧ-инфицированных пациентов должны состояться уже на текущей неделе.