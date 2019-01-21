В Пулково задержаны грузчики, воровавшие гаджеты из посылок

В петербургском аэропорту Пулково задержаны трое грузчиков, которые, как считают транспортные полицейские, совершили не менее 58 краж из посылок. Злоумышленники настолько овладели искусством вскрытия чужих бандеролей, что для определения ценности посылки им достаточно было подержать ее в руках.

Как сообщает Управление МВД на транспорте по СЗФО, стоимость похищенного в каждом случае разное, от одной до 30 тысяч рублей. Наибольший интерес для участников группы представляли мобильные телефоны, электронные книги, планшеты, не гнушались они также наушниками и селфи-палками.

Некоторые гаджеты участники группы продавали, другие оставляли себе.

Сейчас в отношении всех трех мужчин возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Растрата", в совокупности каждому из них может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, а также штраф на сумму до миллиона рублей