Новости

Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах" 15:11
Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 15:10
Лилиан Мори Паскье переизбрана председателем ПАСЕ 14:57
В России начнут производить бесступенчатые коробки передач 14:56
В соцсетях по всему миру выложили фото "кровавой" Луны 14:51
Немецкие безлимитные автобаны предложили запретить 14:40
Операцию по спасению мальчика в Испании осложнил новый слой породы 14:37
Топилин: Мы не получали предложений об изменении длины новогодних каникул 14:37
Генпрокуратура РФ ответила международным следователям по крушению MH17 14:30
В аэропорту Воронежа рассказали об упавшем на хвост самолете 14:30
На что готов Карлос Гон ради освобождения под залог 14:30
Редкий портрет Гоголя выставят на торги 14:15
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ 14:08
ВОЗ назвала главные угрозы здоровью человечества в 2019 году 14:05
Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео 14:05
Путин передал слова соболезнования в связи с трагедией в Мексике 14:04
Российская туристка утонула во время дайвинга на Мальдивах 14:02
Номинантами антипремии стали "Золотая малина" Депп, Уиллис и Трампы 13:59
На востоке столицы восстановлено движение троллейбусов 13:56
В Антарктиде найдены останки древних существ 13:56
Первая Toyota Supra продана за 2,1 млн долларов 13:53
В Пулково задержаны грузчики, воровавшие гаджеты из посылок 13:51
Измерена точная продолжительность дня на Сатурне 13:45
В больнице под Волгоградом выявили приписки к электронной медкарте 13:42
Первый канал проведет онлайн-трансляцию премии "Своя колея" 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
21.01.2019 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пулково задержаны грузчики, воровавшие гаджеты из посылок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургском аэропорту Пулково задержаны трое грузчиков, которые, как считают транспортные полицейские, совершили не менее 58 краж из посылок. Злоумышленники настолько овладели искусством вскрытия чужих бандеролей, что для определения ценности посылки им достаточно было подержать ее в руках.

Как сообщает Управление МВД на транспорте по СЗФО, стоимость похищенного в каждом случае разное, от одной до 30 тысяч рублей. Наибольший интерес для участников группы представляли мобильные телефоны, электронные книги, планшеты, не гнушались они также наушниками и селфи-палками.

В Петербурге в контейнере с бананами нашли 50 килограммов кокаина

Некоторые гаджеты участники группы продавали, другие оставляли себе.

Сейчас в отношении всех трех мужчин возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Растрата", в совокупности каждому из них может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, а также штраф на сумму до миллиона рублей

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ
"Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов
Израиль задействовал линию экстренной связи с военными РФ при ударах по САР
Фильм "Т-34" собрал в прокате более двух миллиардов рублей