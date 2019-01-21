В Суворовском музее откроется выставка к 75-летию снятия блокады

В Петербурге в Суворовском музее 24 января открывается выставка, посвященная полному снятию блокады Ленинграда. Посетители увидят уникальные экспонаты, многие из которых раньше никогда раньше не выставлялись.

Одним из центральных артефактов, представленных на выставке, станет фигурка оловянного солдатика. Она была обнаружена на местах боев волонтером Алексеем Чупиковым из поискового отряда "Ингрия". Рядом со статуэткой нашли тело погибшего солдата.

Установить его личность поисковикам так и не удалось, волонтеры предполагают, что солдат служил в штабе дивизии и пытался выбраться из окружения. Обнаруженная при нем фигурка оловянного воина в день открытия выставки будет передана в дар Суворовскому музею, который, к слову, имеет крупнейшую в России коллекцию оловянных солдатиков.

Также на выставке будут представлены материалы, посвященные маршалу Леониду Говорову, который в дни блокады командовал войсками Ленинградского фронта. 28 января 1943 года за операцию "Искра" по прорыву блокады он был награжден орденом Суворова 1-й степени.

В музее отмечают, что тогда Говоров поддержал традицию, зародившуюся в осажденном городе: дал клятву на могиле Суворова в Благовещенской церкви Александра Невской-Лавры. Посетители выставки смогу увидеть орден Суворова и текст клятвы.

Почетное место на выставке займет знамя 90-й стрелковой Ропшинской дивизии, она была награждена орденом Суворова 2-й степени.

Кроме того, посетители смогут увидеть портреты Георгия Жукова и Климента Ворошилова, командовавших Ленинградским фронтом, командира Волховского фронта Кирилла Мерецкова, командующего 42-й армией Владимира Свиридова и Владимира Романовского, командующего 67-й армии.