В больнице под Волгоградом выявили приписки к электронной медкарте

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку деятельности Калачевской центральной районной больнице. Правоохранители разбираются из-за чего произошли разночтения электронных и бумажных медкарт.

- В СМИ была распространена информация, что пациентка одной из поликлиник, просматривая портала госуслуг, обнаружила, несоответствие записей в медицинской карте с ее электронной версией. Сейчас эта информация проверяется, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Черединина.

Пациентка заявила, что, просматривая свою медкарту в режиме онлайн, обнаружила несоответствие. Судя по записям в электронной карте, она посещала медучреждение гораздо чаще, чем на самом деле.

В райбольнице прошла внутренняя проверка, в ходе которой было выявлено, что первичная медицинская документация составлена корректно, ошибочной оказалась электроннвя версия.

В ответе областного комитета здравоохранения на официальный запрос ТАСС, говорится, что к проверке подключились правоохранители, которые разберутся в причинах произошедшего сбоя работы системы электронной медицинской карты.

- В настоящий момент в больнице усилена система информационной безопасности и подобные случаи не носят системный характер, - подчеркнули в ведомстве и сообщили, что средства из фонда ОМС за услуги перечисляются больнице только по документам на бумажных носителях (медкартах), но не по данным из электронного кабинета пациента.