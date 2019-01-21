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21.01.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В больнице под Волгоградом выявили приписки к электронной медкарте

Текст: Ирина Варламова (Волгоград)

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку деятельности Калачевской центральной районной больнице. Правоохранители разбираются из-за чего произошли разночтения электронных и бумажных медкарт.

Почему в больницах подделывают записи в медкартах и гонятся за планом

- В СМИ была распространена информация, что пациентка одной из поликлиник, просматривая портала госуслуг, обнаружила, несоответствие записей в медицинской карте с ее электронной версией. Сейчас эта информация проверяется, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Черединина.

Пациентка заявила, что, просматривая свою медкарту в режиме онлайн, обнаружила несоответствие. Судя по записям в электронной карте, она посещала медучреждение гораздо чаще, чем на самом деле.

В райбольнице прошла внутренняя проверка, в ходе которой было выявлено, что первичная медицинская документация составлена корректно, ошибочной оказалась  электроннвя версия.

В ответе областного комитета здравоохранения на официальный запрос ТАСС, говорится, что к проверке подключились правоохранители, которые разберутся в причинах произошедшего сбоя работы системы электронной медицинской карты.

- В настоящий момент в больнице усилена система информационной безопасности и подобные случаи не носят системный характер, - подчеркнули в ведомстве и сообщили, что средства из фонда ОМС за услуги перечисляются больнице только по документам на бумажных носителях (медкартах), но не по данным из электронного кабинета пациента.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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