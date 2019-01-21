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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов

Текст: Иван Егоров
ФСБ задержала трех членов законспирированной радикальной ячейки, которая занималась переправкой денег запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, ячейка сторонников "ИГ" действовала в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее и управлялась с территории Сирии. Деньги они собирали под видом благотворительности мусульманским общинам, но на самом деле передавали их по заданию эмиссаров, в Сирию на нужды международной террористической организации.

Как отметили в ФСБ, в ходе оперативных мероприятий была вскрыта и задокументирована схема и механизм финансирования террористов. Общая сумма перечислений, по данным спецслужбы, превысила 10 миллионов рублей.

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Судя по кадрам оперативного видео, предоставленного ЦОС ФСБ, задержания проходили в частных домах с участием спецназа Федеральной службы безопасности. На видеокадрах видно, что один из задержанных имеет достаточно колоритную внешность - окладистую седую бороду, окрашенную в рыжий цвет.

По местам жительства подозреваемых прошли обыски, во время которых сотрудники ФСБ изъяли средства связи, банковские карточки и фискальные чеки, а также другие документы, которые подтверждали преступную деятельность. Во время допросов трое задержанных признались во вменяемых им преступлениях. Возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ - "Содействие террористической деятельности". Все трое задержанных по решению суда арестованы. При этом в ЦОС ФСБ напомнили, что уголовная ответственность за содействие террористической деятельности наступает вне зависимости от суммы и размера предоставленных или собранных средств, либо оказанных финансовых услуг в террористических целях.

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