На юге России раскрыта финансировавшая боевиков ячейка "ИГ"

Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли законспирированную ячейку "ИГ", которая собирала средства для незаконных бандформирований в Сирии. Об этом в понедельник сообщили в ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Преступники работали на юге России и Северном Кавказе. География их деятельности распространялась на Краснодарский край, Дагестан и Адыгею.

- По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирийской Арабской Республике, - заявили в ЦОС ФСБ.

Силовики установили, что группа пособников террористов таким способом собрала 10 миллионов рублей. Сейчас трое преступников задержаны. Там, где они проживали, прошли обыски. Найдены приборы связи, платежные устройства и фискальные чеки, а также другие доказательства их незаконных действий. Правоохранители возбудили три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности"

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.