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21.01.2019 15:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые недорогие морские курорты России

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В десятку самых недорогих морских курортов по итогам 2018 года вошли поселки Крыма и Краснодарского края на Черном и Азовском морях. На аренду жилья в этих местах семья из двух-трех человек тратила от 1,4 до 1,9 тысячи рублей в сутки. Рейтинг составлен сервисом Tvil.ru по данным бронирования жилья туристами в прошлом году.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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В топ-5 мест для бюджетного отдыха семьей вошли крымские села Курортное (Азовское море, близ Керчи) и Стерегущее (северо-запад Крыма, у Бакальской косы), поселки Дедеркой (Туапсинский район Краснодарского края) и Черноморское (западное побережье Крыма), а также город Приморско-Ахтарск (Азовское море, Краснодарский край). Проживание в этих местах стоило от 1,37 до 1,57 тысячи рублей в сутки.

В числе бюджетных морских курортов со стоимостью проживания до двух тысяч рублей в сутки на семью также оказались поселки: Агой (Туапсинский район Краснодарского края), Межводное (Черноморский район Крыма), Песчаное (Бахчисарайский район Крыма), Кучугуры (Краснодарский край, Темрюкский залив Азовского моря) и Николаевка (Симферопольский район Крыма).  

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