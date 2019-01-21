Названы самые недорогие морские курорты России

В десятку самых недорогих морских курортов по итогам 2018 года вошли поселки Крыма и Краснодарского края на Черном и Азовском морях. На аренду жилья в этих местах семья из двух-трех человек тратила от 1,4 до 1,9 тысячи рублей в сутки. Рейтинг составлен сервисом Tvil.ru по данным бронирования жилья туристами в прошлом году.

В топ-5 мест для бюджетного отдыха семьей вошли крымские села Курортное (Азовское море, близ Керчи) и Стерегущее (северо-запад Крыма, у Бакальской косы), поселки Дедеркой (Туапсинский район Краснодарского края) и Черноморское (западное побережье Крыма), а также город Приморско-Ахтарск (Азовское море, Краснодарский край). Проживание в этих местах стоило от 1,37 до 1,57 тысячи рублей в сутки.

В числе бюджетных морских курортов со стоимостью проживания до двух тысяч рублей в сутки на семью также оказались поселки: Агой (Туапсинский район Краснодарского края), Межводное (Черноморский район Крыма), Песчаное (Бахчисарайский район Крыма), Кучугуры (Краснодарский край, Темрюкский залив Азовского моря) и Николаевка (Симферопольский район Крыма).