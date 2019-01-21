Одобрен проект реверсной подачи воды по Северо-Крымскому каналу

Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение об итогах публичного технологического и ценового аудита инвестпроекта первого этапа строительства и реконструкции объектов Северо-Крымского канала. Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ.

Как ранее сообщала "РГ", в ФЦП развития РК до 2022 года предусмотрена переброска на север полуострова воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. Но для реверсной подачи воды населенным пунктам и предприятиям Северного Крыма необходима реконструкция уже существующих объектов СКК и строительство новых.

Одобренный ГГЭ проект предусматривает устройство новых насосных станций, которые компенсируют потерю напора при транспортировке воды на длинную дистанцию. Также будет возведена бетонная плотина для поддержания расчетного уровня воды в канале и регулирования стока, грунтовая плотина, обводной и напорный трубопроводы.

- Ввод в эксплуатацию новых объектов СКК позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение Армянска, населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов Республики Крым, а также обеспечить технической водой промышленные предприятия "Крымский содовый завод" и "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении пресс-службы ГГЭ.

Ранее ученые Крыма предложили использовать альтернативные источники на полуострове - это сбор пресных вод малых рек Крыма в Межгорном водохранилище, использование палеорусел рек для аккумуляции влаги, перекачка воды из субмаринных источников недалеко от морских берегов. Все это может дать Крыму более 400 миллионов кубометров пресной воды, которая пока утекает в море.

Напомним, подача воды по 400-километровому Крымскому каналу, который с 1971 года использовался для снабжения засушливых зон Крыма и сельхозугодий днепровскими водами, была прекращена Украиной после возвращения Крыма в состав РФ.