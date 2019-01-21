Открыты прямые авиарейсы из Астрахани в Сочи и Ростов

С 21 января запущены регулярные рейсы из Астрахани в Сочи и ростовский аэропорт Платов. Полеты выполняются на 72-местном самолете франко-итальянского концерна ATR.

До недавних пор добраться в Астрахань из донского региона можно было только самолетом с пересадкой в Москве или проделав 13-часовое путешествие на автобусе.

Как сообщает пресс-служба главы региона, рейсы в обоих направлениях будут совершаться каждый понедельник и четверг. Стоимость билетов при бронировании на сайте компании-перевозчика: до Ростова-на-Дону от 2585 рублей, до Сочи - от 2870 рублей. Пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их лица могут летать по субсидированным тарифам.

Кроме того, с 16 мая после четырехлетнего перерыва возобновится прямое авиасообщение Астрахань - Баку.