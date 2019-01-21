Возбуждено уголовное дело по пожару в Керченском проливе

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели моряков в результате пожара на двух судах в Керченском проливе (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек, 14 будут доставлены в больницы Керчи. А судьба шестерых все еще не известна.

Как уже писала "РГ", все случилось в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии.

В экстренные службы о ЧП сообщили проходившие мимо суда, которые увидели огонь и прыгавших прямо в воду моряков. Как позже выяснилось, инцидент произошел во время перевалки топлива. Сначала вспыхнул один танкер, а потом и второй.

По данным пресс-службы Росморречфлота, поисково-спасательная операция продолжается.