Под Волгоградом по тревоге подняли свыше трех тысяч военных

В Волгоградской области по тревоге подняты военнослужащие мотострелковой бригады Южного военного округа. В учениях задействовано свыше трех тысяч солдат и офицеров и около 1000 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, тренировка военнослужащих началась в ночь на 21 января.

"Участникам учений предстоит отработать подготовку к выходу в район формирования колонн в условиях боевой тревоги. Военные выведут из мест постоянной дислокации военную и специализированную технику, которая будет направлена на заранее обозначенные участки для выполнения поставленных учебных боевых задач", - уточнили в военном ведомстве.

Полевой выход продлится до 27 января.