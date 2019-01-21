В Керченском проливе загорелись два судна

В районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании - танкер и газовоз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Росморречфлота.

В МЧС потупила информация о том, что на корабле "Канди" начался пожар, и люди, спасаясь от огня, прыгают в воду. Всего на судне находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии.

На судне "Маэстро" 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Граждан России на терпящих бедствие кораблях, по предварительным данным, нет. А причиной воспламенения могла стать перекачка топлива на кораблях.

Морская спасательная служба направила к месту ЧП буксир, с помощью которого идет эвакуация людей. По информации ГУ МЧС по Республике Крым, операция тушения горящего корабля проводится силами ГУ МЧС по Краснодарскому краю. А на месте пожара уже работают семь спасательных судов. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

В то же время, по информации директора ГУП "Крымские морские порты" Алексея Волкова, инцидент в Керчь-Еникальском канале никак не повлиял на судоходство в проливе, которое продолжается в штатном режиме.