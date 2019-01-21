В нейтральных водах Черного моря загорелись два судна: погибли моряки

Крупный пожар произошел на двух иностранных танкерах в Керченском проливе. На момент подписания номера в печать было известно об одиннадцати погибших. ЧП произошло прямо во время перегрузки топлива.

Все случилось в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии.

В экстренные службы о ЧП сообщили проходившие мимо суда, которые увидели огонь и прыгавших прямо в воду моряков. Как позже выяснилось, инцидент произошел во время перевалки топлива. Сначала вспыхнул один танкер, а потом и второй.

По данным пресс-службы Росморречфлота, из воды сразу успели достать 25 человек, только 14 из них были живы. Судьба шестерых моряков к вечеру сегодняшнего дня оставалась не известной. Пострадавших отправили в медицинские учреждения Керчи.

Тем временем поисково-спасательная операция продолжается.В ней участвовали три спецсудна. В пресс-службе Новороссийского морского торгового порта сообщили, что ЧП не повлияло на судоходство в проливе.

Параллельно, как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, одной из главных причин происшествия пока считают нарушение техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.