Власти Таганрога объяснили пособие многодетной матери в 47,5 рубля

В Таганроге опубликованный в соцсетях официальный ответ чиновников управления социальной защиты населения вызвал шквал возмущения. Многодетной матери Татьяне Хижняк на ее крик о помощи назначено разовое социальное пособие… в 47 рублей 50 копеек. Плюс из средств бюджета ей назначена еще единовременная помощь размером в 1000 рублей.

После небольшого расследования выяснилось, что чиновники действовали, не отступая от буквы закона. И формально обвинять их не в чем. Но задумался ли кто-нибудь из них, как выглядят их действия и они сами в глазах людей, чьи интересы они защищают, когда вместо реальной помощи получают 47 рублей с копейками - а паперти больше подают.

Мы дозвонились до автора послания многодетной матери - специалисту отдела социальной защиты Таганрога Ларисы Синицкой.

- Хижняк обратилась к нам за адресной социальной помощью в июле прошлого года, - объясняет она. - Но на пособие, согласно областному закону "Об адресной социальной помощи в Ростовской области", могут рассчитывать те малообеспеченные семьи, у которых совокупный доход не достигает прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи. У семьи Хижняк в июле доход был выше. Поэтому ей было отказано. В декабре она снова обратилась. Доход за тот месяц у нее оказался на 47 рублей 50 копеек ниже прожиточного минимума. И поэтому мы ей доплатили именно эту сумму. По другим статьям закона эта семья не проходит: она не относится к семьям, попавшим в экстремальные обстоятельства типа пожара, наводнения и других катаклизмов.

Сама героиня скандала Татьяна Хижняк на вопрос корреспондента "РГ", примет ли такие деньги, ответила, что 47 рублей, хочешь не хочешь, поступят ей на счет. А за 1000 рублями единовременной помощи, за которые нужно расписаться, она пойдет. Дело в том, что ей сейчас дорога каждая копейка.

Татьяна и ее трое детей - мальчики-близнецы по девять лет и 14-летняя дочь - оказались в очень тяжелой ситуации. После развода с мужем, с которым прожила более 10 лет, Татьяна оказалась буквально на улице. Комфортную трехкомнатную квартиру, где выросли дети, муж подарил своей матери. Новая хозяйка квартиры потребовала освободить жилье и подала иск в суд на выселение собственных внуков.

"При этом прокуратура, органы соцзащиты и другие органы власти не нашли в этом нарушений и ущемления прав детей, - пишет Татьяна в своем обращении в мэрию. - Мы были вынуждены выселиться и переехать в комнату в общежитии площадью 12 квадратных метров, которую купили за средства материнского капитала. Часть жилья принадлежит бывшему супругу. Совместное проживание с ним на одной площади невозможно, а свою часть он не согласен продать ни нам, ни третьим лицам, чтобы помочь нам расшириться, не хочет и подарить своим детям - даже в счет погашения имеющегося у него долга по алиментам".

Татьяна, простой воспитатель детского сада со средней зарплатой 15 тысяч рублей, идет на отчаянный шаг - покупает другое жилье для себя и троих детей. Это также дешевенькое жилье, комната в общежитии, но побольше и без бывшего мужа в довесок. Поблизости нет ни детской площадки, здание в антисанитарных условиях. Часть покупки она оплатила из вырученных средств от продажи земельного участка, но еще половину - около 500 тысяч рублей - пришлось брать в кредит.

Выплаты по кредиту - это практически вся ее заработная плата. Несмотря на то, что многодетная и малоимущая семья живет в одной комнате, не соответствующей нормативам, ее несколько месяцев не ставили на квартирный учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий: дескать, на новом месте жительства она еще не прожила положенных полгода, необходимых для того, чтобы встать на очередь.

Семья как-то выживала: на остатки после выплаты кредита зарплаты, алименты и на государственные детские пособия - Татьяна получает ЕДВ - 1215 рублей на троих детей, 425 рублей на каждого как многодетная, а еще 50 процентов оплаты коммунальных услуг возвращается ей на счет. Но трудные времена и нервотрепка привели к тому, что дети начали болеть.

- У младших, близнецов Вити и Володи, появились симптомы повышенной нервной возбудимости. Доктор назначил дорогостоящее лечение таблетками. Нужно 90 штук на одного ребенка, уколы, а рецепт выдали только на 50 таблеток. Лечение прервалось, потому что на покупку лекарств денег нет. Мальчики нуждаются в помощи дефектолога и логопеда, что тоже мне не по карману. А старшая дочь страдает от кожного заболевания, для лечения которого также требуются дорогостоящие препараты.

Поэтому как за спасительную соломинку, Татьяна ухватилась за возможность получить помощь от службы социальной защиты. Но там, по ее словам, ей было отказано: дескать, в семье и так неплохой доход, а затем решили назначить эти 47,5 рубля. В довершение всех бед, общежитие на улице Чехова отключили от газоснабжения из-за найденных нарушений. Теперь и готовить еду в доме не на чем.

- Я считаю, органы соцзащиты не вникли в ситуацию и произвели расчеты без учета фактических жизненных обстоятельство многодетной семьи, - высказал свое мнение юрист Юрий Заблоцкий. - Не учтены фактические расходы на ежемесячные выплаты по ипотеке, обходящиеся в более чем 10 тысяч рублей, на лечение детей - 5-6 тысяч в месяц. Сумма в 47,5 рубля выглядит на этом фоне издевательской. Лучше бы ее не назначали.

Его позицию поддержала и депутат Законодательного Собрания Ростовской области Елена Мелихова:

- Органы власти, принимая решение о назначении пособия, руководствовались действующими нормативно-правовыми актами. Вместе с тем существуют иные меры поддержки, на которые вправе рассчитывать многодетная мать, - сказал она, пообещав лично проведать семью Хижняк.