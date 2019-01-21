Власти Таганрога объяснили пособие многодетной матери в 47,5 рубля

Новости

Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах" 15:11
Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 15:10
Лилиан Мори Паскье переизбрана председателем ПАСЕ 14:57
В России начнут производить бесступенчатые коробки передач 14:56
В соцсетях по всему миру выложили фото "кровавой" Луны 14:51
Немецкие безлимитные автобаны предложили запретить 14:40
Операцию по спасению мальчика в Испании осложнил новый слой породы 14:37
Топилин: Мы не получали предложений об изменении длины новогодних каникул 14:37
Генпрокуратура РФ ответила международным следователям по крушению MH17 14:30
В аэропорту Воронежа рассказали об упавшем на хвост самолете 14:30
На что готов Карлос Гон ради освобождения под залог 14:30
Редкий портрет Гоголя выставят на торги 14:15
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ 14:08
ВОЗ назвала главные угрозы здоровью человечества в 2019 году 14:05
Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео 14:05
Путин передал слова соболезнования в связи с трагедией в Мексике 14:04
Российская туристка утонула во время дайвинга на Мальдивах 14:02
Номинантами антипремии стали "Золотая малина" Депп, Уиллис и Трампы 13:59
На востоке столицы восстановлено движение троллейбусов 13:56
В Антарктиде найдены останки древних существ 13:56
Первая Toyota Supra продана за 2,1 млн долларов 13:53
В Пулково задержаны грузчики, воровавшие гаджеты из посылок 13:51
Измерена точная продолжительность дня на Сатурне 13:45
В больнице под Волгоградом выявили приписки к электронной медкарте 13:42
Первый канал проведет онлайн-трансляцию премии "Своя колея" 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
21.01.2019 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Таганрога объяснили пособие многодетной матери в 47,5 рубля

Текст: Лариса Ионова

В Таганроге опубликованный в соцсетях официальный ответ чиновников управления социальной защиты населения вызвал шквал возмущения. Многодетной матери Татьяне Хижняк на ее крик о помощи назначено разовое социальное пособие… в 47 рублей 50 копеек. Плюс из средств бюджета ей назначена еще единовременная помощь размером в 1000 рублей.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После небольшого расследования выяснилось, что чиновники действовали, не отступая от буквы закона. И формально обвинять их не в чем. Но задумался ли кто-нибудь из них, как выглядят их действия и они сами в глазах людей, чьи интересы они защищают, когда вместо реальной помощи получают 47 рублей с копейками - а паперти больше подают.

Фото: iStock
В Пензенской области изменили правила выдачи жилищных сертификатов

Мы дозвонились до автора послания многодетной матери - специалисту отдела социальной защиты Таганрога Ларисы Синицкой.

- Хижняк обратилась к нам за адресной социальной помощью в июле прошлого года, - объясняет она. - Но на пособие, согласно областному закону "Об адресной социальной помощи в Ростовской области", могут рассчитывать те малообеспеченные семьи, у которых совокупный доход не достигает прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи. У семьи Хижняк в июле доход был выше. Поэтому ей было отказано. В декабре она снова обратилась. Доход за тот месяц у нее оказался на 47 рублей 50 копеек ниже прожиточного минимума. И поэтому мы ей доплатили именно эту сумму. По другим статьям закона эта семья не проходит: она не относится к семьям, попавшим в экстремальные обстоятельства типа пожара, наводнения и других катаклизмов.

Сама героиня скандала Татьяна Хижняк на вопрос корреспондента "РГ", примет ли такие деньги, ответила, что 47 рублей, хочешь не хочешь, поступят ей на счет. А за 1000 рублями единовременной помощи, за которые нужно расписаться, она пойдет. Дело в том, что ей сейчас дорога каждая копейка.

Татьяна и ее трое детей - мальчики-близнецы по девять лет и 14-летняя дочь - оказались в очень тяжелой ситуации. После развода с мужем, с которым прожила более 10 лет, Татьяна оказалась буквально на улице. Комфортную трехкомнатную квартиру, где выросли дети, муж подарил своей матери. Новая хозяйка квартиры потребовала освободить жилье и подала иск в суд на выселение собственных внуков.

Фото: Анна Скудаева/ РГ
Инвалид-колясочник оценил доступную городскую среду в Костроме

"При этом прокуратура, органы соцзащиты и другие органы власти не нашли в этом нарушений и ущемления прав детей, - пишет Татьяна в своем обращении в мэрию. - Мы были вынуждены выселиться и переехать в комнату в общежитии площадью 12 квадратных метров, которую купили за средства материнского капитала. Часть жилья принадлежит бывшему супругу. Совместное проживание с ним на одной площади невозможно, а свою часть он не согласен продать ни нам, ни третьим лицам, чтобы помочь нам расшириться, не хочет и подарить своим детям - даже в счет погашения имеющегося у него долга по алиментам".

Татьяна, простой воспитатель детского сада со средней зарплатой 15 тысяч рублей, идет на отчаянный шаг - покупает другое жилье для себя и троих детей. Это также дешевенькое жилье, комната в общежитии, но побольше и без бывшего мужа в довесок. Поблизости нет ни детской площадки, здание в антисанитарных условиях. Часть покупки она оплатила из вырученных средств от продажи земельного участка, но еще половину - около 500 тысяч рублей - пришлось брать в кредит.

Выплаты по кредиту - это практически вся ее заработная плата. Несмотря на то, что многодетная и малоимущая семья живет в одной комнате, не соответствующей нормативам, ее несколько месяцев не ставили на квартирный учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий: дескать, на новом месте жительства она еще не прожила положенных полгода, необходимых для того, чтобы встать на очередь.

Семья как-то выживала: на остатки после выплаты кредита зарплаты, алименты и на государственные детские пособия - Татьяна получает ЕДВ - 1215 рублей на троих детей, 425 рублей на каждого как многодетная, а еще 50 процентов оплаты коммунальных услуг возвращается ей на счет. Но трудные времена и нервотрепка привели к тому, что дети начали болеть.

- У младших, близнецов Вити и Володи, появились симптомы повышенной нервной возбудимости. Доктор назначил дорогостоящее лечение таблетками. Нужно 90 штук на одного ребенка, уколы, а рецепт выдали только на 50 таблеток. Лечение прервалось, потому что на покупку лекарств денег нет. Мальчики нуждаются в помощи дефектолога и логопеда, что тоже мне не по карману. А старшая дочь страдает от кожного заболевания, для лечения которого также требуются дорогостоящие препараты.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Моряки Черноморского флота стали собственниками своего жилья

Поэтому как за спасительную соломинку, Татьяна ухватилась за возможность получить помощь от  службы социальной защиты. Но там, по ее словам, ей было отказано: дескать, в семье и так неплохой доход, а затем решили назначить эти 47,5 рубля. В довершение всех бед, общежитие на улице Чехова отключили от газоснабжения из-за найденных нарушений. Теперь и готовить еду в доме не на чем.

- Я считаю, органы соцзащиты не вникли в ситуацию и произвели расчеты без учета фактических жизненных обстоятельство многодетной семьи, - высказал свое мнение юрист Юрий Заблоцкий. - Не учтены фактические расходы на ежемесячные выплаты по ипотеке, обходящиеся в более чем 10 тысяч рублей, на лечение детей - 5-6 тысяч в месяц. Сумма в 47,5 рубля выглядит на этом фоне издевательской. Лучше бы ее не назначали.

Его позицию поддержала и депутат Законодательного Собрания Ростовской области Елена Мелихова:

- Органы власти, принимая решение о назначении пособия, руководствовались действующими нормативно-правовыми актами. Вместе с тем существуют иные меры поддержки, на которые вправе рассчитывать многодетная мать, - сказал она, пообещав лично проведать семью Хижняк.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ
"Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов
Израиль задействовал линию экстренной связи с военными РФ при ударах по САР
Фильм "Т-34" собрал в прокате более двух миллиардов рублей