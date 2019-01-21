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21.01.2019 21:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Битая карта

Гражданин вернул через суд деньги, переведенные им по ошибке
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Житель Екатеринбурга смог вернуть через суд 50 тысяч рублей, отправленные через онлайн-банк не на ту карту.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в Свердловском областном суде, ошибку допустил некий Владимир П. Деньги ушли не туда, куда хотелось. Естественно, молодому человеку это не понравилось. Но когда он обратился в банк с просьбой предоставить информацию о владельце "счастливой" карты, то получил отказ со ссылкой на банковскую тайну.

"Владимир был вынужден обратиться в Ленинский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением, в котором просил истребовать у банка информацию о владельце счета банковской карты, взыскать с получателя перевода сумму неосновательного обогащения в размере 50 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за определенный период и расходы по уплате государственной пошлины", - рассказывают в Свердловском областном суде.

Держателем карты оказалась некая Яна С. Вернуть деньги добровольно она отказалась и получила правовой урок: суд взыскал с нее не только полученные деньги, но и проценты за пользование чужими средствами. Так решением суда "счастливая" карта оказалась несчастливой.

Суд счел, что 50 тысяч, полученные девушкой по ошибке, являются неосновательным обогащением, а потому обязал не только вернуть деньги, но и взыскал проценты за пользование чужими средствами и госпошлину

"Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения были удовлетворены, - сообщают в областном суде. - С Яны в пользу истца взыскано 50 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7856 рублей и госпошлина - 1935 рублей".

Фото: EPA
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Ответчица подала апелляцию, в которой заявила, что ранее сама перечисляла на счет истца денежные средства в сумме 113 тысяч рублей, и потому, мол, полученные 50 тысяч сочла возвратом долга. Но когда ее попросили предъявить договор займа, она, образно говоря, развела руками. На долг свыше 10 тысяч рублей необходим письменный договор. Поэтому суд ее версии не поверил.

"Доказательств, подтверждающих законные основания получения денежных средств не установлено, наличие у истца воли на передачу денежных средств ответчику на каком-либо безвозмездном гражданско-правовом основании ничем не подтверждается, - заявили в судебной коллегии Свердловского областного суда. - Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения".

Сегодня многие граждане пользуются онлайн-системами банков, и в рекламе такие услуги не нуждаются. Действительно, человеку, знакомому с электронными технологиями, проще и удобнее самостоятельно решить какие-то финансовые вопросы, сделать денежные переводы. Не надо идти в отделение, не надо искать терминалы. Телефон или ноутбук становятся личными банковскими помощниками.

Но живые люди склонны нажимать не на те кнопки. Хорошая новость в том, что суд дал человеку с телефоном в руке право на ошибку. Тем же, кто получит неожиданный "перевод счастья", не стоит радоваться. Если деньги переведены по ошибке и хозяин недоволен, деньги надо вернуть - во избежание процентов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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