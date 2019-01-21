На трассе Екатеринбург-Тюмень в массовом ДТП пострадали шесть человек

В автомобильной аварии, которая случилась сегодня рано утром на 87 километре дороги Екатеринбург-Тюмень, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. "В городскую больницу Богдановича госпитализированы два человека", - сообщает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

ДТП произошло в 06:30. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал со стороны Камышлова в сторону Екатеринбурга, он пошел на обгон, не справился с управлением и при возврате на свою полосу по касательной задел Chery. После удара отечественную легковушку отбросило под автомобиль МАЗ, который она обгоняла.

"Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ, они госпитализированы (у водителя диагностировали перелом таза и ушиб грудной клетки, у пассажира - рана на лбу). Женщина, которая была за рулем иномарки, и трое ее пассажиров (девочки 2010, 2016, 2004 годов рождения) получили незначительные ушибы: дети ехали в удерживающих устройствах", - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

На место происшествия выехало руководство управления ГИБДД области.