Самолет Иркутск-Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за курильщика

Вредная привычка пассажира рейса Иркутск - Москва стала причиной вынужденной посадки самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

33-летний мужчина курил в туалете лайнера во время полета, сообщает пресс-служба МВД РФ.

На борту сработали датчики противопожарной сигнализации. Экипаж был вынужден посадить лайнер в ближайшей воздушной гавани - в Екатеринбурге.

К самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции, они доставили курильщика в отдел МВД в аэропорту. "В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ", - сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.