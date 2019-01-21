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21.01.2019 11:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тюменские ученые выведут породистых клопов для борьбы с вредителями

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тюменские биологи будут использовать клопов для борьбы с вредителями на сельхозугодиях. Особые породистые "хищники" будут хорошо приспособлены к нашей зиме и могут эффективно поедать вредных насекомых.

Фото: depositphotos.com
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Для борьбы с сельскохозяйственными вредителями будут использоваться клопы рода Geocoris sp. Как сообщает управление стратегический коммуникаций ТюМГУ, несколько представителей данного вида, которых можно использовать на полях, обитают в сибирском регионе. Они хорошо приспособлены к зимовке в условиях средней полосы и способны уничтожать до 80 паразитов ежедневно.

Для улучшения характеристик вида, ученые используют метод чистопородного разведения, а самих клопов-хищников будут держать на особой мясной диете.

Как рассказал агентству РИА Новости сотрудник кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Тупицын, клопы-хищники питаются тлей, трипсами, клещами, яйцами насекомых и некоторыми личинками, а так же гусеницами. За один жизненный цикл насекомое способно уничтожить более полутора тысяч паутинных клещей.

Сейчас 90 процентов российского рынка энтомофагов - это импортные насекомые-пожиратели из теплых стран. Цена их довольно высока. Технология, разрабатываемая учеными ТюМГУ, позволит аграриям перейти на отечественных клопов которые будут так же эффективны, но доступнее по цене.

Экономика АПК Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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