Тюменские ученые выведут породистых клопов для борьбы с вредителями

Тюменские биологи будут использовать клопов для борьбы с вредителями на сельхозугодиях. Особые породистые "хищники" будут хорошо приспособлены к нашей зиме и могут эффективно поедать вредных насекомых.

Для борьбы с сельскохозяйственными вредителями будут использоваться клопы рода Geocoris sp. Как сообщает управление стратегический коммуникаций ТюМГУ, несколько представителей данного вида, которых можно использовать на полях, обитают в сибирском регионе. Они хорошо приспособлены к зимовке в условиях средней полосы и способны уничтожать до 80 паразитов ежедневно.

Для улучшения характеристик вида, ученые используют метод чистопородного разведения, а самих клопов-хищников будут держать на особой мясной диете.

Как рассказал агентству РИА Новости сотрудник кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Тупицын, клопы-хищники питаются тлей, трипсами, клещами, яйцами насекомых и некоторыми личинками, а так же гусеницами. За один жизненный цикл насекомое способно уничтожить более полутора тысяч паутинных клещей.

Сейчас 90 процентов российского рынка энтомофагов - это импортные насекомые-пожиратели из теплых стран. Цена их довольно высока. Технология, разрабатываемая учеными ТюМГУ, позволит аграриям перейти на отечественных клопов которые будут так же эффективны, но доступнее по цене.