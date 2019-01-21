Уральских работодателей оштрафовали за указание возраста в вакансиях

В Свердловской области прокуратура проверила, как фирмы исполняют требования законодательства при приеме сотрудников на работу. Выявлено немало нарушений, связанных с дискриминацией по половому или возрастному признаку.

"Итогом проверки стало 33 представления об устранении нарушений, 22 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях ст. 13.11.1 КоАП РФ (ограничения дискриминационного характера в вакансиях), - сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.

Работодатели в объявлениях указывали ограничения по возрасту, полу, внешности, отсутствию вредных привычек и беременности, наличию автомобиля или проживанию в том или ином районе.

Так, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга ООО искали продавца без вредных привычек и не относящегося к социальной группе "пенсионеры" (руководителя предприятия привлекли к административной ответственности). В Нижнем Тагиле фирма разметила в интернете объявление о найме на работу водителя от 28 до 50 лет (директор компании также стал фигурантом дела по статье 13.11.1 КоАП РФ).

И это лишь пара примеров того, как предприниматели нарушают закон. Всех их по итогам прокурорской проверки подвергли административному наказанию. Надзорный орган настоятельно рекомендовал департаменту по труду и занятости населения Свердловской области впредь отслеживать ситуацию с дискриминацией в вакансиях.