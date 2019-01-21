В Магнитогорске организована проверка анонимок с угрозами взрывов

В Магнитогорске с самого утра идет проверка по факту появления анонимных сообщений об угрозе взрывов. Одно из таких писем с упоминанием о трагедии 31 декабря пришло на электронную почту городской больницы ночью, подтвердили информацию в минздраве региона.

- Анонимное письмо было немедленно передано в распоряжение оперативных служб, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По нему в настоящее время проводится проверка.

В мэрии Магнитогорска попросили горожан не поддаваться панике.

"В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых - дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Горожан просим не поддаваться на провокации и не паниковать" - говорится в сообщении на официальном сайте администрации Магнитогорска.

Эту же информацию "РГ" подтвердили во всех оперативных службах.

- Каждое ведомство действует в рамках своих полномочий, - пояснили в УФСБ региона. - Проводится весь необходимый комплекс оперативных мероприятий. Личности осуществивших рассылку граждан устанавливаются.