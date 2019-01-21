Россия готова рассмотреть возможность продления действующего контракта на транзит газа через Украину, заявил 21 января министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних переговоров в Брюсселе с участием Украины и Еврокомиссии (ЕК). Такое заявление российская сторона сделала впервые за время обсуждения контракта на транзит. Базой для будущего контракта Новак назвал привлекательность поставок через Украину по сравнению с двумя нитками "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Это вторые трехсторонние переговоры (предыдущие прошли в июле 2018 года), которые были организованы после трехлетнего затишья, сопровождавшегося судебными разбирательствами между "Газпромом" и "Нафтогазом". На этот раз повестка касалась только транзита газа после 2019 года, когда кончится действующий договор между компаниями. Россия заинтересована в сохранении рынков сбыта при приемлемых затратах на транспортировку газа, Украина - в получении газа на выгодных условиях, ЕК - в сокращении макроэкономической помощи Украине, поэтому без трехсторонних переговоров обойтись не получилось.

Стороны во время примерно полуторачасовой встречи обсудили рост объемов импорта российского газа в Евросоюз, рассказал Александр Новак. По его мнению, обсуждение было конструктивным. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал переговоры с российской стороной интересными и был настроен оптимистично. Третья сторона переговоров - вице-президент ЕК Марош Шефчович - заявил, что не беспокоится о поставках российского газа в Европу текущей зимой.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу выгоден всем сторонам, однако судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" сказываются на переговорном процессе, посетовал Шефчович. ЕК готова предоставить юридическую помощь в этом вопросе, чтобы ускорить переговоры. Кроме того, ЕК предложила России и Украине обсудить трансъевразийский проект транзита газа на срок более 10 лет, который бы оправдал вложения сторонних инвесторов (европейских) в модернизацию газотранспортной системы Украины.

Еврокомиссия предложила России и Украине обсудить трансъевразийский проект транзита газа на срок более 10 лет

"Для того чтобы перейти к конкретным обсуждениям контракта, должны быть представлены четкие правила, нормативно-правовые акты со стороны Украины, которая меняет свое законодательство, в том числе представлены параметры по тарифу, который должен быть конкурентоспособен по отношению к другим газопроводам", - заметил Новак.

Так, например, тариф на транспортировку газа по "Северному потоку-2", который сейчас построен примерно на 20 процентов, формируется более низким, чем прокачка газа через территорию Украины, - 2,1 доллара за тысячу кубометров на 100 километров против 2,5 доллара. Однако действующие тарифы украинскую сторону тоже не устраивают, из-за чего в прошлом году "Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов.

На переговорах в Брюсселе исполнительный директор компании Юрий Витренко заверил, что готов снизить сумму требований в шесть раз - до двух миллиардов долларов, если будет заключен новый контракт на транзит и таким образом гарантировано необесценивание украинской ГТС. Новак отказался признавать адекватность условий как первоначального иска, так и его "удешевленной" версии. "Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта", - обратил внимание министр.

При этом Новак заверил, что "Газпром" все еще готов пойти на мировое соглашение с "Нафтогазом", но прежде стороны ожидают рассмотрения апелляции в шведском суде. "Это очень важный момент, потому что нужно восстановить баланс интересов в первую очередь для того, чтобы дальше двигаться по обсуждению конкретных параметров", - пояснил министр. Украинская сторона еще на прошлых трехсторонних переговорах отказалась от мирового соглашения на условиях России, а в этот раз заявила, что выступает не за продление текущего контракта на транзит, а за заключение нового, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, который также участвовал в переговорах. Свою позицию он объяснил новым украинским законодательством. В этом плане Украину поддерживает и ЕК, которая хочет, чтобы новый договор был составлен по правилам и нормам европейского законодательства, как у "Газпрома" с западноевропейскими странами, сказал Марош Шефчович.

В мае ожидается следующая встреча на министерском уровне для обсуждения контракта.