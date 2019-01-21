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21.01.2019 18:01
Рубрика: Власть

Роль России в сирийском урегулировании назвали ключевой

Текст: Иван Петров
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 21 января провел в Москве переговоры с новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. "Господин Стаффан де Мистура - ваш предшественник - очень многое сделал, оставив хороший задел, который, кстати, во многом рождался в России, в том числе - в министерстве обороны", - заявил в начале встречи Сергей Шойгу.
Генерал армии Сергей Шойгу и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш. Фото: Минобороны России Генерал армии Сергей Шойгу и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш. Фото: Минобороны России
Генерал армии Сергей Шойгу и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш. Фото: Минобороны России

Глава Минобороны России уточнил, что этот задел касается, в частности, организации работы конгресса сирийского национального диалога, который при поддержке с ООН провели в Сочи. "Кроме того, удалось создать конституционный комитет, над которым де Мистура долго и плодотворно трудился", - отметил Шойгу, добавив, что российские военные и дипломаты всячески ему в этом помогали.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Сергей Шойгу также указал на то, что формирование конституционной комиссии в Сирии идет очень долго. "Очень надеемся на переход к активному политическому процессу, которым является построение конституционной комиссии, создание Конституции, выработка механизма ее принятия. Конечно, все это в рамках выполнения резолюции 2254, предусматривающей нормализацию обстановки в Сирии", - пояснил российский министр.

Вместе с тем Сергей Шойгу отметил, что выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2254 идет очень долго, хотя для ее реализации есть все возможности. "Мы уверены, что есть все возможности преодолеть препоны, которые не являются, на наш взгляд, значительными", - отметил глава российского военного ведомства.

"Очевидно, что Россия и Москва играют ключевую роль в продвижении процесса в Сирии вперед", - ответил Гейр Педерсен. Спецпосланник генсека ООН по Сирии сказал, что ему известно о том, что Сергей Шойгу плодотворно сотрудничал с его предшественником Стаффаном де Мистурой. "Надеюсь установить с вами также плодотворные рабочие отношения, которые необходимы на благо сирийского народа", - заявил Педерсен.

Кстати, с нынешним генсеком ООН Антониу Гутерришем российский министр (будучи главой МЧС) успел поработать еще в "нулевых", когда в Европе бушевал косовский конфликт.

Гейр Педерсен также встретился в понедельник в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Норвежский дипломат напомнил, что работает в своей новой должности только две недели, но уже успел провести интенсивные переговоры в Дамаске и Эр-Рияде. Москву Педерсен назвал «своей первой международной точкой» и заверил, что готов работать совместно с Россией, а также развивать и углублять отношения между Москвой и ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш чуть ранее сообщил, что Гейр Педерсен после визита в Москву вернется в Дамаск.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Международные организации ООН Военная операция РФ в Сирии
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