Роль России в сирийском урегулировании назвали ключевой

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 21 января провел в Москве переговоры с новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. "Господин Стаффан де Мистура - ваш предшественник - очень многое сделал, оставив хороший задел, который, кстати, во многом рождался в России, в том числе - в министерстве обороны", - заявил в начале встречи Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России уточнил, что этот задел касается, в частности, организации работы конгресса сирийского национального диалога, который при поддержке с ООН провели в Сочи. "Кроме того, удалось создать конституционный комитет, над которым де Мистура долго и плодотворно трудился", - отметил Шойгу, добавив, что российские военные и дипломаты всячески ему в этом помогали.

Сергей Шойгу также указал на то, что формирование конституционной комиссии в Сирии идет очень долго. "Очень надеемся на переход к активному политическому процессу, которым является построение конституционной комиссии, создание Конституции, выработка механизма ее принятия. Конечно, все это в рамках выполнения резолюции 2254, предусматривающей нормализацию обстановки в Сирии", - пояснил российский министр.

Вместе с тем Сергей Шойгу отметил, что выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2254 идет очень долго, хотя для ее реализации есть все возможности. "Мы уверены, что есть все возможности преодолеть препоны, которые не являются, на наш взгляд, значительными", - отметил глава российского военного ведомства.

"Очевидно, что Россия и Москва играют ключевую роль в продвижении процесса в Сирии вперед", - ответил Гейр Педерсен. Спецпосланник генсека ООН по Сирии сказал, что ему известно о том, что Сергей Шойгу плодотворно сотрудничал с его предшественником Стаффаном де Мистурой. "Надеюсь установить с вами также плодотворные рабочие отношения, которые необходимы на благо сирийского народа", - заявил Педерсен.

Кстати, с нынешним генсеком ООН Антониу Гутерришем российский министр (будучи главой МЧС) успел поработать еще в "нулевых", когда в Европе бушевал косовский конфликт.