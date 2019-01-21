"Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов

Что важно? Поиск кандидаток будет проводиться в инициативном порядке: то есть специалисты не будут ждать, когда представительницы прекрасного пола "постучатся" сами.

Напомним, летом прошлого года завершился очередной отбор в российский отряд космонавтов. Набор был открытый: попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Жесткое "сито" удалось преодолеть лишь 8 кандидатам в космонавты - мужчинам. А всего заявки подали 420 человек, из них 87 - женщины. Но ни одна из них в отряд не попала: как было сказано, не прошли по критериям.

Говорят, в свое время американцы добровольно уступили нам пальму первенства в женской космонавтике. Еще в 60-м году выдающаяся летчица Джерри Кобб первой прошла первоначальный барьер космических испытаний, но в июле 1961 года НАСА закрыло программу подготовки женского космического полета. Слишком резкую критику она вызывала.

Однако сейчас американки летают вовсю: на орбите побывали более пятидесяти женщин-астронавтов. А вот у нас - только четыре представительницы "прекрасной половины". После Валентины Терешковой дважды слетала Светлана Савицкая (она же первая из женщин вышла в открытый космос, - прим. "РГ"). Потом, тоже дважды, побывала на орбите Елена Кондакова: она провела в невесомости 178 суток и стала звездной "долгожительницей". А Елена Серова стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Не все знают, что после успешного полета Терешковой планировался старт чисто женского экипажа из трех человек. Эту идею горячо поддерживал главный конструктор Сергей Королев. Но он умер, а потом при испытаниях корабля "Союз" разбился Владимир Комаров. Проект отложили. Трагедия не оказалась последней. Когда при возвращении с орбиты погибли Добровольский, Волков и Пацаев, стало вовсе не до женщин. Женскую группу расформировали.

Лишь через девятнадцать лет женщина вновь перешагнула звездный рубеж. Готовясь к нему, наши ученые впервые провели наземные эксперименты по изучению поведения женского организма при воздействии антиортостатической гипокинезии, а проще - многодневной невесомости. Для ее имитации "испытательниц" уложили в кровати, изголовья которых были опущены на шесть и восемь градусов. Самое важное условие - не вставать. Сначала подобное удовольствие длилось чуть больше недели, потом - больше месяца...

Чисто женский экипаж должен был стартовать в 85-м: Светлана Савицкая, Екатерина Иванова и Елена Доброквашина. Но им тоже не повезло: сначала старт перенесли по ряду объективных причин. Потом случилась авария на "Салюте-7".

Всего в стране к космическому полету готовились 16 женщин. Сейчас в российском отряде астронавтов есть только одна женщина - космонавт-испытатель Анна Кикина. Но пока ей удалось "слетать" в космос лишь на Земле - в международном эксперименте "SIRIUS", имитирующем полет к Луне, который был проведен в ИМБП РАН в ноябре 2017 года.

Надо сказать, что подготовка женщин-космонавтов никогда не уступала подготовке их коллег-мужчин. Им не делалось и не делается никаких поблажек. Более того, женщинам-космонавтам всегда приходилось сложнее, чем "сильному полу".

Вот кусочек из эксклюзивного интервью, которое дала "РГ" Елена Серова накануне своего старта:

Елена, россиянки не летали на орбиту последние семнадцать лет. Правда, что Светлана Савицкая, первая женщина-космонавт, которая вышла в открытый космос, сказала вам: "Держись, палки в колеса могут до последнего ставить!"?

Елена Серова: Да, это правда. Светлана Евгеньевна велела мне "держаться до последнего". И я ей очень благодарна за моральную поддержку.

Разработаны ли какие-то особые элементы психологической поддержки для женщины-космонавта?

Елена Серова: Нет такой профессии - женщина-космонавт. Есть профессия космонавт-испытатель. В космонавты очень жесткий отбор. Должны быть заложены определенные способности, чтобы мы могли качественно выполнить программу полета. И пол здесь совсем ни при чем.

А "элементы психологической поддержки" одинаковы для всех членов экипажа. Это регулярные видеоконференции с близкими, общение с друзьями и родными по IP-телефонии. Это просмотр на борту любимых фильмов и чтение интересных книг в свободное от работы время. Я, к примеру, очень люблю отечественную научную фантастику.

Вы восемь лет готовились к этому полету, тренировались. Ждать своего звездного часа - это очень сложно?

Елена Серова: Да, действительно, прошло уже много лет с момента начала подготовки в отряде космонавтов. Но когда ты работаешь, вкладывая все силы и душу в свою работу, время летит очень быстро.

Говорят, что для вас космические кутюрье сшили очень красивую космическую одежду. Расскажите, что входит в ваш "звездный" гардероб.

Елена Серова: Да, действительно, скафандр "Сокол", который всегда шьется индивидуально на каждого космонавта, просто идеален. Я лично испытывала его два часа в барокамере и не чувствовала никакого дискомфорта. По действующему регламенту эту процедуру выполняет каждый космонавт. Пожалуй, это самый стильный "костюм" моего звездного гардероба.

У вас длинные волосы. Как вы будете за ними ухаживать на станции, где нет не только душа, но и "вольной" воды?

Елена Серова: Так же, как и мои американские коллеги-астронавтки. Они даже сняли пятиминутный обучающий фильм, который ясно дает представление о том, как выполнить эту процедуру для длинных волос быстро и качественно.