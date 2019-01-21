Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет

Темпы роста ВВП Китая в 2018 году составили 6,6 процента, сообщает в понедельник Государственное статистическое управление КНР. ВВП страны превысил 13,28 триллиона долларов или 90,03 триллиона юаней.

Показатели соответствуют предварительному прогнозу. Однако темпы роста снижались в течение всего года. Больше всего выросла промышленность - на 5,8 процента или 36,6 триллиона юаней и сельское хозяйство - на 3,5 процента или 6,47 триллиона юаней.

В докладе отмечается, что экономика страны развивалась стабильно в течение 2018 года, несмотря на негативные тенденции.