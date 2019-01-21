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Рубрика: В мире

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет

Текст: Ирина Жандарова

Темпы роста ВВП Китая в 2018 году составили 6,6 процента, сообщает в понедельник Государственное статистическое управление КНР. ВВП страны превысил 13,28 триллиона долларов или 90,03 триллиона юаней.

Фото: depositphotos.com
На реформу госсектора Китай выделил около 44 миллиардов долларов

Показатели соответствуют предварительному прогнозу. Однако темпы роста снижались в течение всего года. Больше всего выросла промышленность - на 5,8 процента или 36,6 триллиона юаней и сельское хозяйство - на 3,5 процента или 6,47 триллиона юаней.

В докладе отмечается, что экономика страны развивалась стабильно в течение 2018 года, несмотря на негативные тенденции.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Макроэкономика
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