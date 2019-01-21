Саудовские власти будут доплачивать работающим гражданам страны

Подданные Саудовской Аравии смогут рассчитывать на дополнительную прибавку к заплате от государства, передает РИА Новости.

Таким образом Эр-Рияд пытается подтолкнуть работодателей к "саудизации" экономики, заставить бизнесменов трудоустраивать местных жителей, а не гастарбайтеров.

По планам Фонда развития человеческих ресурсов королевства, в течение первого года трудоустройства в некоторых отраслях производства саудиты будут дополнительно получать 30 процентов к зарплате, второй год - 20-процентную прибавку, а на третий год - 10-процентную.

Женщины и люди с ограниченными возможностями смогут рассчитывать и на большие доплаты.

Таким образом власти хотят решить проблему безработицы среди собственных граждан и помочь подданным королевства получить необходимые умения и навыки для рынка труда​​​.