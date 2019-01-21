У выпускников остаются считанные дни, чтобы определиться с экзаменами по выбору и подать заявку на ЕГЭ. После 1 февраля Рособрнадзор прекращает прием заявлений. Какие предметы в топе популярности? Где больше двоечников? Что нового появилось на ЕГЭ?

В заявлении можно указать любое количество предметов. Но два самых массовых и обязательных - русский язык и математика по-прежнему нужны для получения аттестата. В 2019 году их должны сдавать около 650 тысяч одиннадцатиклассников. При этом есть нюанс: и профильная, и базовая математика пройдут в один день (основной период - 29 мая). То есть школьникам придется выбрать что-то одно, а не оба варианта, как многие делали раньше.

Ребятам нужно объективно оценивать свои силы - "потянут" ли они более сложный экзамен, или все-таки остановятся на стандартном варианте. Большинство 11-классников с базовой математикой справляются: "двоечников" примерно три процента.

На "профиле" их больше: около 7,5 процента учеников минимальный порог не проходят. Но многим профильная математика и не нужна. Например, будущим филологам, журналистам, юристам можно спокойно идти на базовый экзамен. Но иногда бывает и так, что на одну и ту же специальность один вуз требует математику, а другой - нет. Например, в Московском педагогическом государственном университете на "Психологию" нужны результаты ЕГЭ по русскому, обществознанию, биологии. А в Московском городском педагогическом университете на то же самое направление - ЕГЭ по русскому, биологии, профильной математике. Нужно быть готовым и к тому, что на некоторые специальности придется принести не только результаты ЕГЭ, но и пройти дополнительное испытание, где задачки могут быть гораздо сложнее. Например, факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ ведет прием по пяти экзаменам: ЕГЭ по профильной математике, химии, биологии, русскому языку. Плюс - своя письменная работа по математике для "продвинутых" выпускников. Так что главная шпаргалка тут - сайты вузов, где опубликованы правила приема: цифры, сроки, условия, минимальные баллы и дополнительные испытания…

Самым популярным ЕГЭ по выбору остается обществознание: его сдает каждый второй выпускник. Но до "тройки" здесь не дотягивает каждый шестой

Русский язык - альтернативы нет. Принципиально в этом году экзамен не изменился. Главная "новинка" - в сочинении (оно в тестах идет последним заданием), которое традиционно считается самым сложным. Теперь выпускники будут работать только с незнакомым текстом, который будет им предложен. Ссылаться на литературные источники больше не требуется: "домашние заготовки" и шаблоны не пригодятся.

Самым популярным ЕГЭ по выбору остается обществознание: его каждый год стабильно сдает каждый второй выпускник. Но в итоге до "тройки" не дотягивает практически каждый шестой (16,4%). Почему? Ребята толком не готовятся, это самая фатальная ошибка. Безусловно, ЕГЭ по обществознанию - сложный экзамен: здесь больше, чем в других предметах, заданий с развернутым ответом. Пригодится обществознание не только будущим юристам и экономистам. Но и, например, будущим учителям-предметникам, философам, политологам, искусствоведам, лингвистам, социологам, пиарщикам, специалистам по рекламе, туризму, госуправлению и даже бизнес-информатике… А если выбрать, например, связку "обществознание - история", получишь возможность поступать более чем на два десятка специальностей.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Ксения Колесникова

ЕГЭ по истории в прошлом году сдавало примерно 20% выпускников. Но, как ни странно, история в топ-3 самых популярных ЕГЭ по выбору в прошлом году не попала. На втором месте в рейтинге - физика (25%), на третьем - биология (21%). О чем это говорит? Все больше выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ естественно-научные предметы. Интерес к инженерным специальностям, так же, как и бюджетный прием по ним, растет. А первое место по качеству бюджетного приема в прошлом году занял Московский физико-технический институт (средний балл - 96,4), потеснив традиционного лидера - МГИМО.

Тем ребятам, которые и в этом году выберут физику, вот несколько полезных советов: "подтянуть" молекулярную физику и электродинамику - по сравнению с механикой эти разделы у выпускников заметно "проседают". Однако в целом двоечников на ЕГЭ по физике не много - 5,3%. Большинство ребят выбирают этот предмет осознанно и готовятся очень серьезно: он нужен для поступления более чем на сотню специальностей - от авиастроения до ядерной энергетики.

А вот в ЕГЭ по биологии двоечников гораздо больше. По их числу экзамен уверенно "лидирует", опережая даже обществознание. Правда, эксперты отмечают: экзамен сложный, нацелен на отбор самых подготовленных абитуриентов. Ведь большинство учеников, сдающих биологию, метят в медицинские вузы, на психологические или биологические факультеты университетов.

Кстати, официально выпускникам теперь доступны по выбору не четыре языка, а пять: к английскому, французскому, немецкому и испанскому добавился китайский. Но большого ажиотажа, по прогнозам, новый предмет не вызовет. Причина в том, что большинство вузов не решились кардинально менять правила приема и учитывать ЕГЭ по китайскому как вступительный экзамен. Например, прием в Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова проводится в этом году по результатам ЕГЭ по русскому языку, иностранному языку (западноевропейскому - это подчеркивается особо), ЕГЭ по истории и по результатам дополнительного вступительного испытания по истории.

- Выбирая предметы ЕГЭ, школьники ориентируются на то, что вузы учитывают при приеме абитуриентов. Поэтому спрогнозировать, сколько школьников выберут китайский язык, сложно. Думаю, речь пойдет о нескольких сотнях человек. Точные цифры мы можем сказать после первого февраля, - отметил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Какие ошибки школьники делают на ЕГЭ?

Математика. Элементы матанализа даются школьнику с трудом. Меньше половины выпускников, сдающих "базу", могут по графику функции дать характеристику ее производной. Логарифмические неравенства и все задания, связанные с геометрией: планиметрия, стереометрия - тоже в числе "слабых мест".

Русский язык. Прежде всего "Н или НН": на этом в прошлом году споткнулись 35 процентов сдающих. Избежать неверного ответа можно. Подсказка: для этого нужно хорошо знать части речи и уметь их определять. Сложное предложение тоже вызвало затруднения. Хоть раз запутались в запятых, тире и двоеточиях примерно 40 процентов "егэшников". В 30% случаев выпускники смешивают паронимы "представить" и "предоставить". Словарик паронимов - в помощь при подготовке. Примерно каждый четвертый ошибается в правописании корней: гар/гор, клан/клон, бер/бир, - вариантов много.

Обществознание. Эксперты ФИПИ советуют повторить такие понятия, как "гуманизм", "патриотизм", "гражданственность", основы конституционного строя и системы налогообложения, названия и функции высших государственных органов России. Наиболее распространенная ошибка школьников на ЕГЭ по обществознанию: "Законы принимает правительство РФ" (правильный ответ: Госдума и Совет Федерации. Подписывает федеральные законы президент).

История. К этому экзамену нужно потренироваться в работе с исторической картой, еще раз "пройтись" по видным деятелям, названиям битв, мирных договоров, и особенно - по событиям XX века. Около 10% выпускников считают, что крестителем Руси был Владимир Мономах. Некоторые пишут, что Корнилов и Блюхер участвовали в Полтавской битве.

Биология. Традиционно низкие результаты ученики показывают по темам: "Деление клетки, митоз, мейоз", "Обмен веществ и энергии в клетке", "Формы естественного отбора", "Видообразование", "Нервная система человека"… Кроме того, очень много ошибок в заданиях на основе рисунков (например, установить по рисунку, соотнести характеристики и признаки органов растений, животных и человека).

Важно

Выпускники 2019 года подают заявление на ЕГЭ по месту учебы, то есть в своей школе. После 1 февраля заявки принимаются только по решению госкомиссии и при наличии уважительных причин не позднее чем за две недели до начала экзаменов. Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной - с 27 мая по 1 июля.