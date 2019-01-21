СМИ: Ким Чен Ын посетит с госвизитом Вьетнам

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын хочет совместить встречу с Дональдом Трампом со своим государственным визитом во Вьетнам. Официальный Ханой ведет согласование этого вопроса с Пхеньяном, чем и объясняется, что до сих пор Вашингтон не может назвать точные дату и место американо-северокорейского саммита. Об этом сообщило южнокорейское информагентство "Енхап" со ссылкой на источники в политических кругах Вьетнама.

"Насколько я знаю, лидер КНДР Ким Чен Ын передал правительству Вьетнама свое пожелание посетить страну с государственным визитом", - цитирует собкор "Енхапа" во Вьетнаме слова источника, который высказался на условиях анонимности. Собеседник, правда, признал, что "пока ничего точно не решено". Другой источник добавил, что "21 января пройдет заседание Политбюро Компартии Вьетнама, где будет обсуждаться этот вопрос".

Отметим, что ранее и информагентство "Рейтер" заявил о слухах по подготовке властями Вьетнама к государственному визиту Ким Чен Ына.

Если эта информация верна, то она объясняет, почему США пока не могут сообщить точную дату и место американо-северокорейского саммита. Это, кстати, и подтвердил второй источник агентства "Енхап". Ким Чен Ын хочет совместить встречу с Дональдом Трампом с госвизитом во Вьетнам, подготовка последнего требует некоторого времени и согласования различных деталей. Исходя уже из этого, и будет решено по поводу аналогичных подробностей второго саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, что США уже подтвердили, что встреча лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи состоится "в конце февраля", а точное место "будет названо немного позже, но очень скоро". В настоящий момент все считают, что наиболее вероятной страной для приема этого саммита является как раз Вьетнам. В этой связи "Енхап" озвучила весьма логичную историю, которая объясняет остающуюся некоторую неопределенность по саммиту США-КНДР.

Источники не смогли сказать, что пройдет раньше - госвизит Кима во Вьетнам либо американо-северокорейский саммит. Однако в любом случае госвизит будет оказывать влияние на подбор места встречи с Трампом. Если госвизит действительно состоится, то неизбежно Ким будет останавливаться в столице - Ханое, а потому и саммит с Трампом, скорее всего, пройдет там же. Впрочем, пока до конца не исключено, что лидеры КНДР и США увидятся в курортном городе Дананг, что в центре Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря, примерно в 750 километрах к югу от Ханоя.

По некоторым слухам, США предлагают встретиться именно в Дананге, тогда как представители КНДР в связи еще с госвизитом не хотят "кататься" во Вьетнаме и настаивают на Ханое. Впрочем, как отмечает "Енхап", есть вероятность, что северокорейцы согласятся побывать в двух городах, но тогда наиболее вероятным сценарием является "сначала госвизит в Ханой, затем саммит с Трампом в Дананге".

Отметим также, что буквально на днях в Вашингтоне побывал помощник Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль, который провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. Параллельно в настоящий момент в Стокгольме идут консультации между замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигеном. По мнению экспертов, Ким и Помпео в Вашингтоне договаривались о "стратегических аспектах" будущего саммита, включая место и время, тогда как Чхве и Биген уже согласовывают конкретные детали, включая содержание будущих договоренностей лидеров в плане взаимных уступок по денуклеаризации КНДР и компенсации со стороны США за соответствующие шаги Пхеньяна.