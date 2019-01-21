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Рубрика: В мире

СМИ: Помпео намерен баллотироваться в сенат США в 2020 году

Фото: AP Photo/Andrew Caballero-Reynolds Фото: AP Photo/Andrew Caballero-Reynolds
Фото: AP Photo/Andrew Caballero-Reynolds

Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат в 2020 году. Об этом сообщает американское  издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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По их данным, Помпео размышляет о выдвижении в сенат от Канзаса, где образовалось вакантное место. Действующий сенатор Пэт Робертсон объявил, что доработает нынешний срок и уйдет на пенсию.

Известно, что пока Помпео не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры. Однако республиканцы во главе с лидером большинства в сенате активно добиваются его участия, сообщает РИА Новости.

Помпео был утвержден на пост госсекретаря в апреле 2018 года. Ранее он являлся конгрессменом от Канзаса, возглавлял ЦРУ. В отличие от своего предшественника Рекса Тиллерсона, Помпео не конфликтует с президентом США Дональдом Трампом, придерживаясь его внешнеполитической линии. Уход Помпео может ослабить администрацию Трампа, которая в последнее время страдает от текучки кадров.

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