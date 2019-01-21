Сотни автомобилей оказались в снежном плену на востоке Казахстана

Сильный снег осложнил ситуацию на трассе, соединяющей Алматы и Усть-Каменогорск. В пути застряли 196 транспортных средств, в том числе 10 автобусов и 43 легковушки.

Дорожные службы пока смогли расчистить только одну полосу, продолжаются работы по расширению проезжей части. В сторону города Аягуз пропустили 35 автомобилей. Кроме того, эвакуированы 312 человек.

Напомним, из-за сильной метели в ночь на воскресенье закрыли участок трассы Алматы - Усть-Каменогорск. Образовался затор, в котором застряли 231 единица техники и более 700 человек.