Страны ЕАЭС согласовали проект соглашения о пенсионном обеспечении

Работа над проектом соглашения о пенсионном обеспечении и его согласование практически завершены всеми странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщил министр по экономике и финансовой политике содружества Тимур Жаксылыков, на которого ссылается БЕЛТА.

"В ближайшее время проект будет рассмотрен Коллегией и Советом ЕЭК, после чего его направят сторонам для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания", - уточнил Жаксылыков на встрече с заместителями руководителей уполномоченных в сфере пенсионного обеспечения органов государств ЕАЭС. Она прошла в штаб-квартире ЕЭК.

Документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами страны трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали. Правда, предполагается, что страны будут платить за периоды стажа работы на своей территории.

"Каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС", - пояснил министр ЕЭК.

Он добавил, что соглашение также позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС. Документ будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан союза.

