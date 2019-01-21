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21.01.2019 12:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Стрессы и перенапряжение назвали предвестниками опасной болезни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Постоянные стрессы, перенапряжение и частая подавленность в зрелом возрасте могут спровоцировать развитие старческого слабоумия, передает Sciencedaily со ссылкой на специалистов Университета Копенгагена, Национального исследовательского центра по изучению условий труда и Датского центра изучения деменции.

Ученые пояснили, что эмоциональные страдания часто идут в связке с соматическими симптомами. Эта связь проявляется в раздражительности, внезапной усталости, снижении интереса даже к любимым занятиям и так далее.

Фото: depositphotos.com
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Такие реакции, в свою очередь, вызывают повышенную выработку гормона стресса - кортизола. Если этот процесс затягивается на длительное время, то страдают​​ сосуды, сердце, мозг и другие органы.

- Наша работа показала,​ что появление очередного симптома упадка жизненных сил повышало риск слабоумия на 2%. Участники эксперимента, сообщавшие о 5-9 симптомах, имели уже на 25% более высокий риск развития деменции, чем те, у кого не было жалоб на подавленное состояние. А вот наличие 10-17 симптомов повышало тревожный показатель на 40%, - пояснили исследователи.

Специалисты использовали данные, полученные в рамках четырехлетней работы (с 1991-го по 1994 год) с почти 7000 добровольцев. Наблюдения за людьми длились до конца 2016 года. Средний возраст пациентов - 60 лет.

Общество Здоровье Борьба с депрессией
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